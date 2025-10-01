В России обсудили будущее ИИ

30 сентября в Инновационном центре «Сколково» состоялся «День ИИ», приуроченный к 15-летию Центра. На площадке состоялся стратегический диалог о будущем искусственного интеллекта в России и мире. Гостями мероприятия стали Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ, Председатель Попечительского Совета Фонда «Сколково» Дмитрий Медведев, председатель ВЭБ.РФ, глава совета директоров Фонда «Сколково» Игорь Шувалов.

«День ИИ в Сколково» стал знаковым событием, собравшим свыше 700 участников, в числе которых представители крупнейших корпораций, технологических компаний, государственных структур и научных организаций.

В рамках мероприятия Дмитрию Медведеву и Игорю Шувалову показали проекты Центра искусственного интеллекта Сколтеха, в числе которых разработки для прогнозирования вероятности возникновения пожаров, расчета биологического возраста по биомаркерам, прогнозирования погоды, состояния моря и льда для Северного морского пути, повышения четкости спутниковых снимков.

Кроме того, Дмитрий Медведев и Игорь Шувалов в сопровождении председателя правления Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) Сергея Перова посетили Единый центр услуг Сколково. Здесь были продемонстрированы решения на основе искусственного интеллекта, уже интегрированные в единую ИТ-экосистему фонда. Гостям также представили планы по дальнейшему развитию цифровой инфраструктуры и внедрению новых интеллектуальных сервисов, которые упростят взаимодействие участников со Сколково и расширят возможности для их роста.

Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ, Председатель Попечительского совета Фонда «Сколково» Дмитрий Медведев, обращаясь к участникам события, отметил, что Россия сегодня входит в клуб мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта. Он сравнил этот клуб с ядерными державами, подчеркнув, что обладание технологиями ИИ становится стратегическим фактором национальной безопасности и экономического развития: «Количество стран, наращивающих компетенции в ИИ, сопоставимо с количеством ядерных держав. Россия — в числе этих держав, и это конкурентное преимущество, которое необходимо сохранить. Как и в случае с атомными технологиями, ключевым фактором остается фундаментальная научная база и способность создавать практические решения», — подчеркнул Дмитрий Медведев.