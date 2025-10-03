В России создана ИИ-система для проверки отчетов в госсекторе

Специалисты РТУ МИРЭА разработали программу проверки многостраничных отчетов, которая с помощью технологий искусственного интеллекта ускоряет анализ выполнения задач в госсекторе. Об этом сообщает ТАСС.

"Каждый день государственные системы получают сотни документов, подтверждающие выполнение мероприятий и показателей. Команда инженеров РТУ МИРЭА разработала инструмент, который за секунды просматривает многостраничные отчеты и помогает понять, достигнут ли требуемый результат", - сообщили в вузе.

Инструмент, основанный на технологиях искусственного интеллекта, позволит сократить время на первичный анализ выполнения показателей в документах с дней до минут.

"К примеру, вы вводите название мероприятия - "оснащение образовательных организаций оборудованием", затем загружаете файл отчета. Система сама проверяет, есть ли в документе факты, подтверждающие выполнение. Не надо листать десятки страниц", - уточнили в пресс-службе университета, добавив, что разработка не заменяет работы аналитиков, но упрощает их работу.

Система, представляющая собой большую языковую модель, распознает текст, разбивает его на части, анализирует и формирует краткое резюме. Для пользователя это выглядит как обычный веб-интерфейс с кнопкой "Анализировать".