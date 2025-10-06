Samsung и OpenAI объявляют о стратегическом партнерстве

Компании OpenAI, Samsung Electronics, Samsung SDS, Samsung C&T и Samsung Heavy Industries объявили о подписании соглашения о намерениях (LOI) в рамках стратегического партнерства, направленного на ускорение развития глобальной инфраструктуры центров обработки данных на базе искусственного интеллекта и совместную разработку перспективных технологий в соответствующих областях. Масштабное сотрудничество объединит усилия и лидерство компаний Samsung в области производства полупроводников, центров обработки данных, судостроения, облачных сервисов и морских технологий.

Церемония подписания состоялась в штаб-квартире Samsung в Сеуле, Южная Корея. На ней присутствовали Ян Хён Джун (Young Hyun Jun), вице-президент и CEO Samsung Electronics; Сон Ан Чой (Sung-an Choi), вице-президент и CEO Samsung Heavy Industries; Сечуль О (Sechul Oh), президент и CEO Samsung C&T; и Джунхи Ли (Junehee Lee), президент и генеральный директор Samsung SDS.

Samsung Electronics будет работать с OpenAI в качестве стратегического партнера по памяти, поставляя передовые полупроводниковые решения для глобальной инициативы OpenAI Stargate. Поскольку прогнозируемый спрос OpenAI на память достигнет 900 000 пластин DRAM в месяц, Samsung будет способствовать удовлетворению этой потребности своим обширным ассортиментом высокопроизводительных и энергоэффективных решений DRAM.

Samsung C&T и Samsung Heavy Industries будут сотрудничать с OpenAI в целях развития глобальных центров обработки данных на базе искусственного интеллекта, уделяя особое внимание совместной разработке плавучих центров обработки данных.