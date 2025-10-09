"БелХард" представит новые ИИ-продукты на Форуме IT-Академграда «Искусственный интеллект в Беларуси»

НАН РБ совместно с "БелХард" организовывает IV международный форум IT-Академграда «Искусственный интеллект в Беларуси», который пройдет в г. Минске с 13 по 14 октября 2025 г.

Форум «Искусственный интеллект в Беларуси» — ключевая площадка для обсуждения развития технологий ИИ в Беларуси, который объединяет ученых, представителей академической среды, производственного и IT-секторов, а также зарубежных экспертов.

Задачи Форума:

Подведение итогов деятельности в области ИИ за прошедший год.

Разработка предложений по поиску и развитию эффективного взаимодействия научно-исследовательских организаций, учреждений образования, производственного сектора и IT-компаний.

Развитие инфраструктуры поддержки НИ организаций и ОУ.

Обсуждение направлений развития законодательной базы в области ИИ в Беларуси.

"БелХард" представляет на мероприятии продукты КардиоГуру , Национальную LLM и другие разработки.