Эксперты международного уровня провели тренинг по кибербезопасности в БГУИР

13 октября на базе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники успешно стартовал учебный тренинг, организованный совместно с Международным союзом электросвязи. Мероприятие проходит в online и offline форматах и посвящено практическим вопросам защиты критической инфраструктуры в современных условиях, включая противодействие сложным кибератакам. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие открыл приветственной речью проректор БГУИР по учебной работе Евгений Шнейдеров: «Мы живем в эпоху, когда цифровая инфраструктура стала таким же критически важным ресурсом, как электричество и водоснабжение. Провайдерские сети – это артерии, по которым течет кровь современной экономики, связи и социальной жизни. От их стабильности, скорости и, что самое главное, безопасности, зависят миллионы пользователей, тысячи бизнесов и, в конечном счете, национальная безопасность. Сегодня мы будем говорить не об абстрактных угрозах, а о самых что ни на есть приземленных и критичных вызовах, с которыми сталкивается каждый оператор связи».

В тренинге принимают участие представители более 20 предприятий и организаций республики, включая представителей профессорско-преподавательского состава и научные сотрудники университета. Сегодняшняя учебная программа позволила присутствующим получить важные теоретические знания от экспертов-спикеров Андрея Третьяченко и Тимура Дербишалиева.

Организаторы отмечают, что подобные образовательные инициативы способствуют укреплению связей между реальным сектором экономики и лидерами в области информационной безопасности, обеспечивая доступ к мировым технологическим трендам. Тренинг продлится до 17 октября.