БГУ стал победителем открытого конкурса «Лидеры искусственного интеллекта Беларуси»

Подведение итогов интеллектуального состязания состоялось во время IV Международного форума IT-Академграда. Награду белорусский вуз получил в номинации «Компания – лидер искусственного интеллекта Беларуси». Ее вручили проректору по научной работе Андрею Блохину. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

К слову, такой высокой оценки БГУ удостоен за активную и плодотворную работу по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в различные сферы деятельности общества и государства. Основные исследования проводятся на механико-математическом факультете и ФПМИ. За последние 20 лет учеными БГУ опубликован ряд коллективных монографий, учебников и учебных пособий, статей в международных и отечественных журналах, информационных ресурсах СНГ, посвященных данной тематике.

В настоящий момент результаты БГУ получили широкое международное признание и внедрены в важнейшие отрасли реального сектора экономики Беларуси. В частности, разработки касаются новых методов обработки медицинских изображений, космической информации, видеопоследовательностей, компьютерного моделирования и др. Также методики ученых БГУ внедряются в народное хозяйство нашей страны. Это горнодобывающая, машиностроительная, нефтехимическая, транспортная области. Особое внимание уделяется развитию социальной сферы, в том числе образования, медицины и здравоохранения.

Отметим, двухдневный международный форум объединил более 250 ведущих ученых, инженеров, представителей государственных органов, бизнеса и IT-сферы. Программа научного мероприятия включает проведение секций и круглых столов по вопросам перспектив развития ИИ в Беларуси, подготовки специалистов по разработке данных технологий, правового регулирования информационной среды и др. Кроме того, на полях форума проходит выставка научных достижений. Здесь БГУ демонстрирует новейшие изобретения в области информационных технологий. Среди них компьютеризированный комплекс «Кардиоваскулярный монитор», мультиобъектная система для развертывания группировки атмосферных зондов, компьютерная программа, моделирующая процесс обучения модели беспилотного автомобиля и др.