OnePlus представила OxygenOS 16

Компания OnePlus анонсировала выход платформы OxygenOS 16 на базе Android 16, основным улучшением которой стала полная интеграция фирменного ИИ-инструмента Mind Space с помощником Google Gemini. Ранее Mind Space позволял сохранять только стандартные скриншоты для последующего анализа ИИ. Теперь же пользователи могут сохранять длинные прокручиваемые скриншоты и прикреплять к ним 60-секундные голосовые заметки.

Как сообщает The Verge, ключевым достижением стало тесное сотрудничество с Google, в результате которого Gemini получил возможность выполнять задачи на основе информации из Mind Space. Например, сохранив несколько скриншотов с примерами отелей и вариантами перелётов, можно попросить Gemini составить подробный маршрут путешествия, основываясь на этих данных. Кроме интеграции с ИИ, в OxygenOS 16 была добавлена значительно более гибкая кастомизация экрана блокировки — аналогично iOS 16 от Apple.

Также были улучшены возможности подключения к другим устройствам: теперь через приложение O Plus Connect можно одним касанием делиться фотографиями между смартфонами Oppo и iPhone, подключаться к Apple Watch для базовой синхронизации уведомлений, а также управлять как компьютерами Mac, так и ПК на Windows.

Дополнительно были заявлены более плавная работа системы, улучшенная анимация и визуальный эффект Optical Light в некоторых элементах интерфейса, который отдалённо напоминает Liquid Glass от Apple. Большинство изменений в OxygenOS 16 пересекаются с обновлениями в ColorOS 16 от Oppo, на базе которого разработана новая платформа.

Сам ColorOS 16 был представлен одновременно с флагманскими смартфонами Find X9. Открытая бета-версия OxygenOS 16 станет доступна уже 17 октября, а официальный релиз пройдет одновременно с выходом OnePlus 15. После этого обновление поступит и на более ранние модели устройств. В ноябре новинка появится на смартфонах серий OnePlus 13 и 12, а также на ряде других моделей. Пользователям OnePlus 11 придётся подождать до декабря, а владельцам OnePlus 10 — до первого квартала следующего года.