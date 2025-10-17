МТС предупреждает о новых схемах телефонного мошенничества от имени операторов связи

В Беларуси фиксируется рост активности мошенников, которые представляются сотрудниками мобильных операторов. Цель преступников — получить доступ к персональным данным и финансовым средствам белорусов. Компания МТС перечисляет три основные легенды злоумышленников и призывает быть бдительными.

«Опрос качества услуг»

Злоумышленники звонят под видом сотрудников контакт-центра и предлагают пройти «короткий опрос» — по телефону или через анкету в мессенджере. После нескольких безобидных вопросов абоненту предлагают «получить бонус», «устранить неполадку» или «обновить настройки», установив из неизвестного источника мобильное приложение. Программа внешне похожа на официальную, но на деле используется для удаленного управления устройством и кражи средств.

МТС проводит опросы качества с помощью СМС со специальных номеров, при этом сотрудники компании никогда не звонят абонентам.

«Скидки и спецпредложения»

Абоненту звонят с предложением «выгодного тарифа», «специальной акции» или «бонуса за лояльность». Для активации нужно скачать приложение или же назвать код из СМС. Получив эти сведения, мошенники используют информацию для совершения преступления.

Сотрудники МТС могут предлагать принять участие в акции, однако для этого никогда не требуется скачивать приложение или называть СМС-код.

«Продление договора»

Лжесотрудники мобильных операторов утверждают, что срок действия договора истек и его нужно срочно «продлить» или «актуализировать», в противном случае номер будет «заблокирован». Далее абоненту предлагают совершить необходимые действия дистанционно, установив приложение или сообщив свои персональные данные и СМС-код.

Договоры с МТС заключаются на бессрочной основе и не требуют продления, изменения в договоры вносятся только в офисах компании.

Компания МТС призывает белорусов сохранять бдительность и критично относиться к любым звонкам с предложением «пройти опрос», «получить бонус» или «продлить договор», если это сопровождается просьбой установить приложение или сообщить код из СМС. В компании напоминают:

Сотрудники мобильных операторов не звонят через мессенджеры и не используют иностранные номера для связи с абонентами, не запрашивают по телефону СМС-коды, не требуют скачивать приложения.

Установить приложение «Мой МТС» можно только из официальных магазинов App Store, Google Play и AppGallery.

Все акции и специальные предложения МТС публикуются на официальном сайте компании — mts.by.

Не передавайте персональные, банковские данные (идентификационный номер паспорта, номер договора, реквизиты карт, СМС-коды) и другую личную информацию по телефону или в мессенджерах.

Установите антивирусное ПО или используйте тарифные планы с включенной защитой.

Избегайте загрузки каких-либо файлов из сомнительных источников.

Используйте многофакторную аутентификацию для защиты своих аккаунтов.

Проверьте настройки конфиденциальности в Telegram, Viber и WhatsApp и запретите поиск контакта по номеру телефона для незнакомых пользователей.

Будьте внимательны к входящим звонкам с неизвестных номеров, особенно с префиксами, которые отличаются от +375.

Активируйте функции заглушения и блокировки нежелательных звонков в своей операционной системе — инструкция для Android, руководство для iOS.

При подозрении на мошенничество незамедлительно прерывайте диалог и сообщайте информацию в правоохранительные органы.

Изучить подробнее правила кибербезопасности и проверить свои навыки в коротком тесте на цифровую грамотность можно в специальном разделе на сайте МТС. Расскажите о популярных схемах своим близким и знакомым — это поможет предотвратить мошенничество.