В Минске проходит конференция «Достижения, вызовы и перспективы интеграционных сообществ в условиях цифровой экономики»

В Минске 16-18 октября проходит V Международная межфилиальная научная конференция "Достижения, вызовы и перспективы интеграционных сообществ в условиях цифровой экономики".

На мероприятии обсуждаются развитие IT в условиях глобальных вызовов, технологии искусственного интеллекта, цифровая трансформация экономики в условиях системных, технологических и экологических изменений, а также другие важные темы.

На конференции с докладом выступил Игорь Мамоненко, генеральный директор "БелХард". Спикер рассказал про возможности перехода на непрерывное образование при помощи искусственного интеллекта.