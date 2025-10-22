Ученые НАН Беларуси создали космический аппарат для зондирования ионосферы

Ученые Национальной академии наук Беларуси создали специализированный космический аппарат для зондирования ионосферы. Спутник уже размещен в пусковом контейнере и ожидает отправки на орбиту. Об этом сообщает News.by.

Если говорить простым языком, то данные со спутника помогут "предсказывать" возникновение магнитных бурь. В Беларуси начали на практике работать над этим направлением 4 года назад. Спутник весит 10 кг. На приборе проходила вся отработка программного обеспечения. Предварительно запуск спутника планируется на конец декабря.

Еще при прохождении экспертизы проекта было отмечено, что спутник направлен на предотвращение опасных событий на Земле для объектов энергосистем. Но как магнитные бури могут влиять на здоровье человека, узнали у специалиста.

Беларусь укрепляет свои позиции в космической отрасли, готовя к запуску специализированный аппарат для изучения ионосферы.