Сеть 4G объединила семь тысяч базовых станций по всей Беларуси

Количество базовых станций 4G превысило семь тысяч, об этом сообщают технические специалисты единого инфраструктурного оператора Беларуси. Кроме того, beCloud проанализировал итоги работы сети по технологии LTE в третьем квартале 2025 года. 

Семитысячная базовая расположена в поселке городского типа Освея Верхнедвинского района Витебской области. 4G продолжил усиливать свое присутствие в Минске и всех областных центрах Беларуси, Пинске, Бобруйске, Ошмянах, Орше, Кобрине, Новолукомле, городских поселках Езерище, Мир, Свислочи, агрогородках Стригинь, Лисуны, Иваки, Перерост, Леоновичи, Красная Буда, Лучинки и в других белорусских городах и поселках.

С июля по сентябрь 2025 года пользователи 4G-интернета сгенерировали 319 тысяч терабайт трафика. Среднесуточный объем загруженных данных составляет 3586 терабайт, объем потребляемого трафика зависит от времени суток (утро/день/вечер, будние/выходные дни). Традиционно пиковым периодом возрастания объема трафика 4G у белорусов можно назвать вечерние часы с 19.00 по 22.00. Общее количество пользователей сети 4G превышает 7 миллионов пользователей.

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KV_newsroom,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!