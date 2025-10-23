Стартовал новый сезон проекта «Цифровая грамотность — пожилым»

Инициатива обучения людей пенсионного возраста основам цифровой грамотности и информационной безопасности реализуется Волонтерским центром Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники совместно с Советской районной организацией РОО «Белорусский Красный Крест». Об этом сообщает пресс-служба БГУИР.

21 октября состоялось первое занятие на базе библиотеки № 20 г. Минска, на котором присутствовало 50 обучающихся-пенсионеров и 7 волонтеров-студентов БГУИР. В новом сезоне к обучению цифровой грамотности присоединяются группы учеников «серебряного и золотого возраста» Октябрьской районной организации ОО «Белорусское общество инвалидов». Занятия будут проходить в офлайн-формате, включая теоретический и практический материал, а также индивидуальную работу волонтеров с каждым участником группы в ходе проведения занятий курса.

Особое внимание будет уделено блоку интернет-безопасности: наиболее распространенным и активно появляющимся мошенническим схемам. Во время занятий наши волонтеры проанализируют и доступно объяснят, какие категории интернет-мошенничества представляют наибольшую угрозу для пожилых людей и для пользователей других возрастных групп.