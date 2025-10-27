Прием заявок на реализацию пилотных проектов в сфере цифровых технологий

Министерство связи и информатизации Республики Беларусь с 27 октября 2025 года открывает прием заявок на реализацию пилотных проектов в сфере цифрового развития. Об этом сообщает пресс-служба ПВТ.

Направления:

«Лабораторные информационно-моделирующие системы водопроводно-канализационных хозяйств разноотраслевых объектов»;

«Средства мониторинга лечебно-профилактических мероприятий на животноводческих объектах».

К подаче заявок на участие в реализации пилотных проектов приглашаются белорусские IT-компании, которые имеют собственные разработки по соответствующим направлениям.

Для того, чтобы принять участие в отборе, необходимо до 15 ноября 2025 г. (включительно) подать заявку по установленной форме, приложив к ней предусмотренный перечень документов.

Подробную информацию, формы документов и рекомендации по их подготовке можно найти по ссылке.