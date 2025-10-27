МТС предложил новым абонентам до 24 лет безлимитную связь на «Безлимитище Young» всего за 9,90 в месяц

МТС снизил абонентскую плату для новых абонентов до 24 лет, которые подключат молодежный тарифный план «Безлимитище Young». В первые 90 дней она составит всего 9,90 рубля.
За эти деньги пользователи получат безлимит интернета на максимальной скорости с раздачей трафика в режиме модема, а также звонков во все сети Беларуси. Подключить тариф на спецусловиях могут белорусы от 14 до 23 лет включительно, выбравшие новый номер в МТС.
|
Тариф
|
Безлимитище Young
|
Интернет-трафик для смартфона
|
Безлимит
|
Минуты во все сети Беларуси
|
200 минут
|
Ежемесячная абонплата
|
25,00 (при подключении нового номера)
30,00 (при смене тарифа)
|
Ежемесячная абонплата на 90 дней при подключении нового номера
|
9,90
|
Бонус на 3 месяца при подключении нового номера
|
Безлимит+
- звонки во все сети
- режим модема
Узнать подробнее о тарифном плане и условиях акции для новых абонентов можно на сайте, а подключить мобильную связь — во всех салонах МТС.