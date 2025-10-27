МТС предложил новым абонентам до 24 лет безлимитную связь на «Безлимитище Young» всего за 9,90 в месяц

МТС снизил абонентскую плату для новых абонентов до 24 лет, которые подключат молодежный тарифный план «Безлимитище Young». В первые 90 дней она составит всего 9,90 рубля.

За эти деньги пользователи получат безлимит интернета на максимальной скорости с раздачей трафика в режиме модема, а также звонков во все сети Беларуси. Подключить тариф на спецусловиях могут белорусы от 14 до 23 лет включительно, выбравшие новый номер в МТС.

Тариф Безлимитище Young Интернет-трафик для смартфона Безлимит Минуты во все сети Беларуси 200 минут Ежемесячная абонплата 25,00 (при подключении нового номера) 30,00 (при смене тарифа) Ежемесячная абонплата на 90 дней при подключении нового номера 9,90 Бонус на 3 месяца при подключении нового номера Безлимит+ - звонки во все сети - режим модема

Узнать подробнее о тарифном плане и условиях акции для новых абонентов можно на сайте, а подключить мобильную связь — во всех салонах МТС.