МТС обучит цифровым навыкам старшее поколение сразу в трех районах Гомеля

Компания МТС расширяет географию социального проекта #НаучиСвоихБлизких и запускает бесплатное очное обучение цифровым навыкам людей старшего возраста сразу в трех территориальных центрах социального обслуживания населения Гомеля — в Железнодорожном, Новобелицком и Центральном районах.

Группы сформированы по 10 человек, чтобы обеспечить комфортный темп обучения. На занятиях слушатели освоят работу со смартфоном, соцсетями, научатся безопасно совершать онлайн-покупки, отправлять посылки, оформлять заявки в 115.бел, пользоваться геосервисами и применять нейросети для решения повседневных задач — всего 10 занятий.

Формат обучения адаптирован для легкого восприятия: лекции сочетаются с практикой и поддержкой наставников. Особое внимание уделяется созданию дружелюбной атмосферы, где каждый участник чувствует себя уверенно.

«Проект #НаучиСвоихБлизких помогает людям старшего возраста почувствовать себя частью цифрового общества. Мы видим, как обучение меняет жизни — дарит уверенность, открывает новые возможности и укрепляет связь с близкими», — отмечает Мария Канасевич, глава PR-группы МТС.

Очный формат дополняют регулярные онлайн-занятия, которые МТС проводит для жителей по всей стране. Присоединиться к обучению можно бесплатно — регистрация доступна на сайте проекта.