Lenovo представила очки с ИИ

Lenovo представила в Китае умные очки AI Glasses V1 с прозрачным дисплеем и пиковой яркостью 2000 нит. Устройство весит 38 граммов и использует резонансную дифракционную оптическую систему, формирующую изображение в поле зрения размером 15 × 11 мм при толщине линз всего 1,8 мм.

Встроенный голосовой ассистент Tianxi обеспечивает двусторонний перевод в реальном времени и выводит результаты прямо в поле зрения. Для общения предусмотрены два микрофона и стереодинамики, а управление реализовано через сенсорную панель на дужке очков. Одна из ключевых функций — режим телесуфлера, который позволяет выступающим читать заметки, не отводя глаз от аудитории.

При синхронизации со смарт‑кольцом Lenovo возможно управление презентациями жестами. Навигация с ИИ‑помощником даёт визуальные и голосовые подсказки, однако пока поддерживается только на смартфонах под управлением Android. Автономность зависит от режима: до 4 часов в режиме телесуфлера, 8–10 часов при активном переводе и примерно 2,6 часа при максимальной яркости и громкости. Поддерживается быстрая зарядка — полная зарядка занимает около 40 минут. Ожидаемый старт продаж — 9 ноября.