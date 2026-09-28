Делегация ПВТ посетила с визитом Узбекистан

Делегация Парка высоких технологий во главе с начальником Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Анной Рябовой посетила с визитом Узбекистан, где приняла участие в мероприятиях Недели информационно-коммуникационных технологий ICT Week Uzbekistan 2026. В рамках визита делегация также провела серию встреч с руководством и представителями министерств, специализированных ведомств, IT-парка и венчурных фондов. Об этом сообщает пресс-служба ПВТ.

На встрече с первым заместителем Министра цифровых технологий Республики Узбекистан Аюбхоном Султановым состоялось обсуждение ключевых направлений развития цифровой экономики и инновационных экосистем двух стран, а также перспектив двустороннего взаимодействия.

Стороны обменялись мнениями по вопросам формирования благоприятных условий для развития и роста технологических компаний, нормативно-правовой базы IT-сектора, привлечения государственного и частного капитала. Узбекская сторона отметила, что при создании IT-парка Узбекистана использовался опыт ПВТ Беларуси.

В рамках визита Анна Рябова провела встречу с директором ГУ «Центр управления проектами цифрового правительства» Анваром Мансуровым.

Были обсуждены вопросы развития цифровой инфраструктуры государств, систем электронного правительства, а также возможные форматы взаимодействия с участием резидентов ПВТ.

На встрече с заместителем директора ООО «Дирекция Технологического парка программных продуктов и информационных технологий» (IT Park Uzbekistan) Лазизбеком Худаевым были рассмотрены модели управления IT-парками, вопросы развития инфраструктуры и поддержки компаний и стартапов, а также подходы к развитию предпринимательской среды.

В ходе визита состоялась встреча с директором ООО «Единый интегратор по созданию и поддержке государственных информационных систем UZINFOCOM» Рустамом Максумовым. Собеседники обменялись предложениями по развитию двустороннего взаимодействия, в том числе в части продвижения белорусских разработок.

В ходе переговоров в Национальном венчурном фонде Узбекистана «UzVC» стороны обменялись опытом развития стартап-экосистем и инструментов венчурного финансирования, обсудили подходы к формированию венчурной инфраструктуры, а также принципы работы инвестиционных фондов и механизмы поддержки компаний на разных этапах развития. Отдельное внимание было уделено сопровождению стартапов при масштабировании и выходе на новые рынки.

В рамках встреч узбекская сторона проявила заинтересованность в изучении белорусского опыта развития IT-образования и подготовки кадров, включая адаптацию системы образования к распространению технологий искусственного интеллекта. Белорусская делегация, в свою очередь, ознакомилась с подходами Узбекистана к развитию стартап-экосистемы и созданию инструментов венчурного финансирования для молодежного предпринимательства.

По итогам встреч стороны договорились развивать сотрудничество между IT-парками и прорабатывать механизмы инвестиционного взаимодействия в рамках развития инновационного предпринимательства.