Из IT в классическую музыку. Как айтишник бросил свою работу ради искусства

Сегодня почти каждый белорус так или иначе хочет попасть в IT-сферу. Высокие зарплаты, налоговые льготы, «плюшки» от компаний и зависть работяг – чего еще можно желать? Оказывается, далеко не всем в IT медом намазано.

Александр Чаховский бросил должность директора в успешной телекоммуникационной компании. Уже четыре года он руководит Музыкальным Домом «Классика» и устраивает концерты классической музыки по всей стране и за ее пределами. О том, почему в IT становится скучно, может ли музыка приносить хорошую зарплату, почему всем выгодно, чтобы в стране было много программистов - в нашем материале.

«Сейчас полный примитив, но тогда было – вау»

По специальности я, в общем-то, гуманитарий – окончил факультет философии и социальных наук БГУ. После университета я пошел работать специалистом по рекламе в телекоммуникационную компанию «БелСел». Это были еще те времена, когда мобильная связь была чем-то совершенно новым для Беларуси – телефоны были размером с чемодан и прилично весили. Позволить себе мобильник тогда могли только довольно обеспеченные люди – массовости, как сейчас, и в помине не было. Но в свете появление GSM-операторов телефоны «БелСел» уже выглядели нелепо, а технология была устаревшей. Поэтому моя работа заключалась в том, чтобы «оживлять мертвую лошадь».

Затем появился новый формат связи – CDMA 2000. И под него потребовался новый маркетинговый менеджмент – так я и стал product-менеджером. С одной стороны от меня требовался экономический бекграунд и опыт работы в маркетинге, а с другой – пришлось научиться разбираться и в технологиях. Если не понимать хотя бы азов – невозможно работать с телекоммуникационными продуктами. Я не айтишник в привычном смысле этого слова: головой я гуманитарий, программированием не занимался. Но я понимал, как нужно ставить задачи программистам, чтобы все получалось толково.

Мы стали развивать так называемые дополнительные услуги: sms, определители номера, голосовая почта, мобильный интернет. Все это мы внедряли вместе с технарями с нуля. Я и моя команда были одними из тех, кто запускал дополнительные информационные услуги в Беларуси. Например, абонент мог набрать номер и прослушать прогноз погоды или анекдоты, пообщаться в чате. В результате появился web-портал с мобильным контентом: анекдоты, гороскоп, прогноз погоды, курсы валют и так далее. Сегодня это, конечно, полный примитив, но тогда было – вау.

После этого я на некоторое время ушёл в другие сферы, но в итоге все равно вернулся к мобильным IT. Я стал директором компании – контент-провайдера. Мы сделали первый проект – «Любвемобильность». Но он не смог прилично развиться из-за возникших законодательных ограничений. Подразумевалось, что это будет флирт-чат для интимных разговоров. Но из-за некоторых регламентов пришлось свернуть проект и заняться чем-то еще.

«Новые идеи были «уродцами»»

Самый «громкий» продукт – «Прышпільны мабільны». Его до сих пор многие помнят. Это был портал, где было собрано много развлекательного мобильного контента. Сейчас кажется, что система до смешного простая – обыкновенный USSD-сервис, которым уже никого не удивишь. Достаточно было ввести набрать *555# – и далее пользователь выбирал в меню тот медиаконтент, который его интересовал: рингтон, картинку, игру или тему для мобильного.

Многие думали, что это развод на деньги – мол, мы отправляли контент, который можно получить бесплатно, и зарабатывали на этом большие деньги. Но на самом деле наши пользователи получали исключительно лицензионный контент – любая мелодия или игра продавалась только при наличии авторского соглашения.

«Прышпільны мабільны» для своего времени был невероятно прогрессивным. Тогда он произвел фурор. И пусть нас кто-то ругал за «нязграбнасць» бренда, зашёл он на ура. Он как будто въелся всем в голову, его до сих пор многие помнят. Это был успех.

После этого проекта у компании еще появилось несколько инновационных продуктов и интересных сервисов. Я проработал еще несколько лет, переживая вместе с компанией и хорошие, и тяжелые времена. Но в итоге я стал чувствовать, что нужно что-то менять – мне просто надоело. Компания, как мне казалось, продолжала жить за счет того, что было сделано раньше. Новых идей было много, но все они были либо «мертворожденными детьми», либо «уродцами». Они попросту не приживались.

Рынок телекоммуникаций начал просто стремительно меняться и развиваться – появились телефоны с тачскринами, на рынок вышел Android, у белорусов начали появляться iPhone. А все, в чем мы были успешны, было до этого. Бизнес должен был мгновенно перестроиться. А мы не смогли этого сделать – и пошли своим путем. После очередного периода стагнации я еще острее стал чувствовать, что нужно двигаться дальше. Я понимал, что просто не хочу тратить дальше свою энергию в этом русле.

Долгое время в компании говорили о том, что я все-таки стану не просто наемным директором, но и совладельцем. Говорили-говорили, но никакого реального движения в этом направлении не происходило. Я пошел учиться на программу в MBA в Вильнюсе – и это был тот самый толчок, который мне был нужен. Меня «колбаснуло», и я бросился менять свою жизнь.

«После музыкальной школы 13 лет не притрагивался к инструменту»

В свое время я закончил музыкальную школу по классу виолончели. Но мой педагог не привила мне никакой любви к музыке. Я занимался этим, просто потому что нужно было, и, честно говоря, даже не думал, что закончу обучение. У нас с друзьями был свой небольшой «бэнд» - как в песне у Чижа. Я закончил музыкальную школу... и 13 лет не притрагивался к инструменту вообще.

В моей семье всегда было много очень качественной музыки: у папы была большая коллекция хорошего джаза. Поэтому музыкальный вкус у меня воспитывался с детства. Но, признаюсь, у меня было пару грешков – например, кассета Богдана Титомира. Музыкальная школа, хоть и не сделала меня фанатом классики, но все же держала в эстетическом тонусе.

Когда я понимал, что с телекоммуникационной сферой нужно прощаться, я совершенно случайно попал на концерт классической музыки в Праге. Меня всего проняло. Я вернулся в Минск, а моя мама как раз затеяла ремонт в своей квартире. Она попросила хотя бы на время перевезти мои гитару и виолончель к себе. В двух шагах от моего дома есть музыкальная школа, я подумал – «а пойду, схожу».

Там я познакомился с замечательной женщиной Людмилой Рубанец (педагогом по классу виолончели в музыкальной школе №15), которая решила позаниматься со мной. Я играл, тренировался, наслаждался музыкой и вдохновлялся. В итоге я решил, что я хочу заниматься проектом, который будет связан с музыкой, причем именно с классической.

Я, конечно, понимал, что нашей стране не нужно много профессиональных музыкантов. Но занятия музыкой, наряду с живописью, отличают воспитанного, благородного и культурного человека. Я бы поставил в один ряд классическую музыку, высокую моду и качественную гастрономию. Все эти вещи вместе делают из тебя чуть больше, чем ты есть. Мне кажется, без этого просто невозможно быть гениальным.

Я не собирался продюсировать себя самого, потому что понимал, что есть гораздо более достойные кандидатуры. Но свои менеджерские знания, умения и навыки я мог применять так, чтобы сделать общество лучше за счет качественной музыки. Мне хотелось, чтобы страна знала своих героев, ведь у нас были и есть весьма приличные композиторы и музыканты.

Так в 2012 году и появился Музыкальный Дом «Классика», а я стал его руководителем. С тех пор мы постоянно организовываем концерты классической музыки по всей стране, в том числе и «Классику у Ратуши».

«Wargaming выпустил наркотик 21 века»

Наверное, если бы в IT все складывалось «шоколадно», то я бы и не ушел оттуда. Хорошая должность, достойная оплата – многие бы с места не сдвинулись при таком раскладе. Но это только одна сторона. Мне просто необходимо было что-то начать, делать свой проект. И с этим ощущением было просто невозможно работать дальше в привычном русле.

Есть люди, которым нравится работа в корпоративном сегменте, кто-то доволен работой в госаппарате. Многие из них достойные и приличные люди. А я, видимо, немного другого склада, такие вещи просто не выдерживаю. Поэтому выбираю свой вариант.

Первый год было очень тяжело. Да что там – оно и сейчас нелегко. Я с удивлением столкнулся с тем, что музыканты – это не самые простые люди. Это сейчас я понимаю, что менеджмент в творческих коллективах – самая сложная из задач.

Сложно было еще из-за того, как сложились мои личные семейные обстоятельства. Накопления за время работы в IT не могли служить мне подспорьем. Пришлось «выплывать из океана в жесткий шторм при ледяной воде с акулами вокруг». И в таком состоянии я «проболтался» почти год. Было очень сложно, но я уже не мог остановиться, поэтому шел дальше.

Признаюсь честно, редко, но все же бывает такое, что я сомневаюсь в правильности своего решения. Какого черта?! Может, просто бросить это все и поехать жить на Тенерифе, работать экскурсоводом и наслаждаться размеренной жизнью на югах? Да, такие мысли меня иногда посещают. Зато я твердо знаю, что больше не хочу создавать никаких «Прышпільных мабільных».

У меня, например, очень неоднозначное отношение к Wargaming. Белорусы так им гордятся. А я не понимаю этого. По сути, компания выпустила наркотик 21 века. А меня очень волнует вопрос социальной ответственности бизнеса. Поэтому я решил, что мой бизнес – это социальное предпринимательство. Музыка ведь делает человека богаче: расширяет кругозор, углубляет эрудицию, развивает как личность.

«Все любят классику, просто еще это не осознали»

Айтишный опыт, безусловно, помог в создании Музыкального Дома «Классика». Работа управленца во всех сферах имеет много общих черт. Я думаю, что каждый человек, кем бы он ни работал, каждый день что-то продает. Также помогает приобретенное умение оптимизировать процессы. Поэтому, конечно, айтишный бекграунд многое дает мне до сих пор. Но по IT я совсем не скучаю.

Я понимаю, что сегодня все стремятся в эту сферу – там предлагают нормальные зарплаты. Это, наверно, даже где-то и неплохо: если мы будем создателями продуктов вроде «айфонов и плафонов», то у нас вырастут и другие сферы.

Всех этих ребят из IT нужно как-то обслуживать. А если у них есть деньги, значит, они появятся и у других специалистов. Лучше иметь в стране больше специалистов с нормальным доходом и хорошим образованием. Если сейчас из всех наших жителей сделать айтишников – бизнесмены и я, как еvent-менеджер, будем счастливы. У них будут деньги, чтобы приглашать наш MuzzicDom Orchestra к себе на свадьбу или корпоратив. Но уже сейчас многие говорят, что в ближайшее десятилетие будет невыгодно быть программистом.

Сейчас многие сферы понемногу начинают ориентироваться на клиентов из сферы IT. Можно ведь выпускать специальные продукты. Например, можно сделать оперу про «World Of Tanks» или кабаре-шоу про MSQRD. Это, конечно, звучит нелепо, но вполне может стать реальным. Я, например, уже подумывал о том, чтобы запустить проект с какой-нибудь крупной IT-компанией. Например, собрать айтишников, которые хоть немного играют на каком-то музыкальном инструменте и создать свой оркестр. Понятное дело, что они не будут играть на очень высоком уровне, но мы можем подобрать несложный репертуар. И это будет здорово!

Музыкой, честно говоря, зарабатывать не очень легко. В этом году я впервые вышел примерно на тот уровень зарплаты, который у меня был до ухода из IT. Но дальше, я уверен, может быть и лучше. Самое главное – я люблю свою работу. Это, оказывается, так редко бывает. Поэтому я человек счастливый. И других стараюсь делать счастливыми.

Я никогда не злюсь и не обижаюсь на людей, которые засыпают на концертах классической музыки. Это же прекрасно – значит, человек расслабился и отдыхает. Попробовали бы люди уснуть на концерте Rammstein – это ведь сильный стресс. А у городских жителей и так уровень стресса очень высокий: шум улицы, блеск огней, толпы народа, маленькая зарплата, тяжелые условия жизни, холод на улице. И вдобавок к этому еще и очень стрессовый концерт? Поэтому я очень рад, что классика помогает людям отдыхать.

Классическая музыка – это своего рода медитация, очищение. И она необходима всем хотя бы для профилактики – раз в два месяца хороший концерт. Я сам люблю разную музыку: джазовых музыкантов, Pink, восхищаюсь Стингом и Эриком Клэптоном, слушаю Metallica и Nirvana, но классика нужна абсолютно всем. И ее все любят, просто еще это не осознали.