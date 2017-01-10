Разговоры с ОМОНом и мечты об Оскаре. Будни видеооператора с квадрокоптером

Потенциал квадрокоптеров успели рассмотреть еще далеко не все. Кому-то кажется, что это всего лишь радиоуправляемая игрушка для «больших детей», другие обвиняют коптерщиков в подглядывании. Но почти каждого вдохновляют роскошные кадры, снятые с высоты птичьего полета.

Работа, которая дает оставаться ребенком

Высокий юноша с необычной прической предлагает нам запустить квадрокоптер в воздух неподалеку от Национальной библиотеки. Выбираем местечко поукромнее, чтобы не возникло проблем с охранниками. Пока идем к месту «запуска» – знакомимся. Антону Мамоненко 22 года, он серьезно увлекается видеосъемкой. В его портфолио уже несколько крутых клипов для известных групп. Например, один из последних клипов Макса Коржа - Бессонница. Год назад парень купил квадрокоптер, чтобы иметь больше возможностей и интересных ракурсов.

Антон уже четвертый год увлекается видеосъемкой. «Работой» молодой человек это называть не хочет, ведь занимается этим исключительно по собственному желанию. Помимо съемок парень учится писать музыку, изучает режиссуру и даже пробует писать сценарии. Все, что связано с кино, ему очень близко и любопытно.

– Я иногда сам себе завидую, – делится Антон. – Никогда бы не мог подумать, что работа будет настолько в кайф. У меня просто появилось хобби, которое само собой стало работой. Такое впечатление, что это никогда не надоест. Постоянно есть что-то, что дает вдохновение. Мне больше всего нравится, что до конца жизни можно быть ребенком. В хорошем смысле: не злым и наивным.

За плечами у Антона – рюкзак. Оказывается, что практически все его содержимое – это квадрокоптер, необходимые детали и пульт управления. Для того, чтобы посмотреть на город с высоты птичьего полета, используем мобильный телефон – на него транслируется сигнал с видеокамеры.

Антон прикручивает к квадрокоптеру пропеллеры, проверяет, откалиброван ли он. Аппарат охотно отзывается на все манипуляции – загоревшиеся лампочки подтверждают: все готово для полета.

Выбранный нами для полета день оказался очень ветреным и холодным, поэтому квадрокоптер мы поднимаем в воздух среди жилых домов, которые защитят аппарат от резких порывов. Договариваемся подниматься невысоко – чтобы не унесло.

– Всего один раз пришлось сдавать его в ремонт, – признается Антон. – Недавно летал и внезапно откуда-то появился натянутый кабель. Я просто физически не мог его заметить на экране – провод просто слился с линией горизонта, и я увидел его слишком поздно, чтобы можно было что-то предпринять. Но в целом, особых проблем с ним никогда не было: мог на дерево приземлиться, зацепиться чуть-чуть, но ничего серьезного.

Стереотипы о коптерщиках и запреты на съемку

Антон уверяет, что с квадрокоптером разобрался довольно быстро. Немного освоившись с управлением, парень начал отрабатывать движения так, чтобы съемки получались эффектными и плавными. И вскоре он уже совсем привык использовать аппарат в своей работе.

– Поначалу люди относились с большим интересом: подходили и спрашивали, что это у меня такое, – вспоминает Антон. – Многие думали, что это просто радиоуправляемая игрушка. Вокруг могло собраться несколько человек и смотреть, как я его запускаю. Бывало неловко. Но в последнее время квадрокоптеров стало много, люди к ним попривыкли, и теперь уже почти не обращают внимание.

Если люди начали спокойно относиться к квадрокоптерам, то стражи порядка, наоборот, стали гораздо бдительнее. Антон объясняет, что в центре города полетать будет непросто – скорее всего, подойдут милиционеры и попросят прекратить. В Минске есть много объектов, съемка которых попросту запрещена: например, здание КГБ, администрация Президента и даже Дворец Республики.

– Как-то мы с моим товарищем хотели поснимать с квадрокоптера в самом центре – на Октябрьской площади, – рассказывает Антон. – Стоило нам начать, как подошли сотрудники ОМОНа, пригласили нас в свою машину. Мы думали, что просто все объясним и пойдем снимать дальше. Но нас доставили в РУВД и мы около пяти часов просидели в одном помещении с какими-то бомжами.

По словам Антона, если квадрокоптер подключен к интернету, то обязательно сообщит о приближении к запретной зоне. С такими местами за все время съемок Антон столкнулся всего несколько раз – например, в районе стадиона «Динамо».

А вот со стереотипами в отношении «коптерщиков» сталкиваться приходится почаще. По словам Антона, многие уверены, что квадрокоптер нужен только для того, чтобы подглядывать в окна и снимать компромат на соседей. Популярный мультипликационный сериал South Park добавил масла в огонь, посвятив этому отдельный выпуск.

– Возможно, есть и такие, кто покупает коптер для того, чтобы шпионить и подглядывать, – рассуждает Антон. – Но я сам, например, ни разу до этого не додумывался. И уверен, что большинство других ребят тоже никогда ничем таким не занимались. Частную жизнь нужно и важно уважать – это я прекрасно понимаю.

Дебютное видео и фидбеки в комментах

Увлечение Антона видеосъемками началось, как это часто бывает, с покупки первой камеры. На 18-летие родители подарили парню фотоаппарат, потому что он «хотел фотографировать так, чтобы задний фон был размыт». Тогда же Антон сделал свое первое видео – любительский ролик для популярного YouTube-шоу «This is хорошо». Антон вместе с друзьями решил поучаствовать в конкурсе и снять кавер на песню Party Rock Anthem группы LMFAO, которая тогда была невероятно популярна.

– Я загорелся идеей, – вспоминает Антон. – Планировались большие масштабы, но из 30 человек на съемку пришло только 7. Мы сняли, как сумели, и оказались среди победителей – попали на закрытый концерт группы в Москве. Сейчас я не могу назвать это удачным клипом, но тогда это был первый успех и первая оценка того, что я сделал.

Отдельные кадры из клипа показались Антону удачными – почти «киношными». Парню пришла идея, что в видео может быть больше таких кадров – именно над этим он и начал работать. Постепенно Антон становился все более и более критичным к своим работам: при монтаже исключал все те кадры, которые казались ему недостаточно хорошими. Так со временем работы парня стали замечать. Сейчас он регулярно занимается съемками клипов.

– Круто чувствовать отдачу, реакцию на то, чем занимаешься. У меня это выражается в комментариях, просмотрах и репостах. И часто люди, которые смотрели мои видео, начинают видеть совсем новые смыслы, которые мне открываются, благодаря комментариям и сообщениям. Я сам по-новому начинаю смотреть на свою работу. Бывает, конечно, и критика. Я начал относиться к ней спокойнее, хотя раньше мог и расстроиться. Сейчас для меня больше важно мнение профессионалов и свое собственное.

Наконец, пропеллеры на квадрокоптере начинают крутиться и аппарат с легким жужжанием поднимается над землей. Сперва держимся совсем невысоко – проверяем, насколько все стабильно. И буквально за секунду взмываем до уровня 7 этажа. На экране телефона появляется невероятный вид, а мы – в уголке, уже совсем маленькие.

– На самом деле съемка с квадрокоптера производит на людей очень сильный эффект, – делится Антон. – Из-за непривычности и даже новизны таких съемок для многих такие видео выглядят очень свежими. Раньше на съемки с воздуха нужно было тратить огромные бюджеты: аренда вертолета, работа оператора, стабилизация картинки. А теперь – все более чем доступно практически любому человеку. Главное – нужны вкус и чутье на хорошие кадры.

Планы на «Оскар» и ошибки во имя великого

Антон признается, что со временем начинает считать свои работы уже не такими хорошими. Набираясь опыта, парень становится самокритичнее. Но одной из своих работ он все же продолжает гордиться до сих пор.

Антон очень любит футбол. Будучи еще неопытным в видеосъемке, он написал Виталию Родионову из «БАТЭ», встретился с ним и предложил снять ролик с его участием. На тот момент в белорусской спортивной мадиасфере не было достаточно качественных имиджевых роликов. Видео моментально расхватали тематические ресурсы, а все болельщики белорусского футбола откликнулись сотнями одобрительных комментариев.

Когда-нибудь Антон мечтает снять хорошую комедию – говорит, что это самое сложное, что есть в кинематографе. Пока свои работы он называет «довольно мрачными».

– В основном все начинающие режиссеры снимают артхаус, – уверен Антон. – Любую простую или просто непонятную вещь можно выставить чем-то невероятно глубоким. А ведь оно может и не быть. Люди сами могут все додумать за автора. А вот хороших комедий и добрых фильмов – мало. Обычно, чтобы такой фильм окупился, все сводится к пошлости. Мне бы не хотелось выпускать что-то подобное.

Антон уверен, что пока он только в самом начале пути. Парень мечтает, что когда-нибудь сможет поучаствовать в Каннском кинофестивале или даже взять «Оскар».

– Это не выглядит чем-то нереальным на самом деле, – объясняет Антон. – Появилась какая-то уверенность. Я доверяю своим ощущениям и вкусам – и они редко меня обманывают. Проколы бывают – но я воспринимаю их как опыт. Без ошибок сложно создать что-то великое. Я ошибки совершаю, просто предпочитаю их никому не показывать.

Несколько советов для начинающих «​коптерщиков»

- Как первый квадрокоптер подойдет DGI Fantom 3. Это одна из самых простых моделей, стоит такой около 400 долларов. На нем можно поучиться управлению, но супер-качественную картинку ожидать не стоит. Он способен держаться на расстоянии 200-300 метров от пульта управления – и обычно этого вполне достаточно.

- Выбирайте актуальную модель. Устаревшие модели лучше не рассматривать – возьмите актуальный, но упрощенный. Сейчас в ходу Fantom 4, Fantom 4 Professional, Inspire. Профессиональные модели обычно имеют большую дальность.

- Каждая новая модель квадрокоптеров все проще в управлении. Раньше нужно было учитывать инерцию и хорошо знать пространство, в котором летаешь. А теперь все намного проще – электроника все делает за тебя.

- Если условия съемки не совсем обычные, например, в горах – лучше взять квадрокоптер с большей дальностью. Сигнал не везде ведет себя одинаково, поэтому лучше перестраховаться, иначе аппарат можно просто потерять.

- Заряда квадрокоптера в среднем хватает где-то на 20 минут. Если по итогу предполагается, что в видео будут только кадры с коптера, то стоит купить и взять с собой дополнительный аккумулятор – стоить будет около 100 долларов.

- Профессиональный коптер с хорошей камерой может стоить до 4 000 долларов. Но такие вложения, скорее всего, быстро окупятся, если научиться грамотно пользоваться аппаратурой – с таким качеством видео будет востребовано. Конечно, нужно еще уметь себя разрекламировать, но это уже другой вопрос.

- Чтобы начать зарабатывать на съемках с коптера, лучше всего сделать портфолио: снять 2-3 красивых идейных ролика, показать операторские возможности. Для этого придется научиться приемам съемки, красивым облетам, понять особенности такой съемки и разобраться с настройками. Обязательно нужно поднатореть в обработке видео. Если у самого не получается, наймите человека, который качественно сделает это за вас.