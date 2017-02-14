Насколько ИТ-инженеры зарабатывают больше коллег из других отраслей?

Профессия инженера всегда занимала почетное место в списке вакансий. Однако погружение в IT-индустрию несколько снизило популярность инженеров некомпьютерных профилей - в основном из-за разницы в заработной плате. Мы разобрались, насколько выгодно быть инженером-программистом, и кто из условных коллег подобрался максимально близко по качеству жизни.

Спрос на рынке труда

Для начала давайте рассмотрим спрос на рынке труда в Минске по данным одного из основных порталов по поиску работы. Регионы в расчет не пошли: там всего несколько открытых вакансий, которые не несут статистической значимости.

Не считая программистов, наиболее востребованной специальностью является инженер-конструктор - 66 вакансий. Из них три четверти относится к сфере производства, остальные пришлись на строительство. Разумеется, software engineer - более востребованная профессия, но ненамного - по столице Беларуси спрос составляет всего 74 вакансии. Причин у этого несколько.

Во-первых, формулировка “инженер-программист” немного устарела. И является несколько обширной. Менеджеры по персоналу всегда указывают более узкую специальность для облегчения поиска подходящей кандидатуры.

Во-вторых, поиск сотрудников в сфере IT производится чаще в специализированной соцсети вроде LinkedIn - но и там формулировка “инженер-программист” слишком расплывчата. И не даст точного представления о предложении. Большинство компаний, использующих такое словосочетание, являются госпредприятиями, например, завод “Атлант” и “Луч”.

Остальные специальности показывают куда более скромные показатели. Инженеры-технологи ожидаемо востребованы на производстве - 37 вакансий. Порядка двух десятков незанятых рабочих мест у специальностей инженера по охране труда и инженера-электрика.

Объяснить это можно: все-таки, сфера производство не опирается крепко на информационные технологии в вопросе поиска новых работников. В активном поиске только государственные предприятия большого масштаба или частные структуры. Да и спрос на такие вакансии обычно немалый. Особенно остро этот вопрос стоит в строительной сфере. Количество вакансий инженера производственно-технического обслуживания и инженера-строителя невелико: 16 и 7 соответственно.

Вакансия Количество вакансий инженер-программист 74 инженер-технолог 37 инженер по охране труда 20 инженер-конструктор 66 инженер-строитель 9 инженер-электрик 21 инженер ПТО 16

Стаж работы

Разумеется, в вопросе заработных плат решающее значение имеет стаж работы. Программисты получают больше всех: всего через несколько лет стажа цифра будет начинаться от двух тысяч рублей. Но и тут есть свои подводные камни.

Так, средняя зарплата получилась в очень широком диапазоне: от шестисот рублей до вышеупомянутых двух тысяч. Дело тут не в профессионализме, а в той самой формулировке - инженеры-программисты существуют в основном на госпредприятиях. А это значит, что показатель прибыли резко падает.

Особняком стоит вакансия РНПЦ трансфузиологии и медицинской биотехнологии: инженер-программист у них будет получать всего 450 рублей в месяц. Зато и требования не такие жесткие - достаточно средне-специального образования. Наконец, в большинстве контор заработная плата программиста формируется по результатам собеседования - в отличие от других сфер.

Средняя зарплата инженеров разных специальностей не слишком различается. Больше всего получает ведущий конструктор - 1500 рублей. За ним идут строитель и технолог: 1400 и 1300, соответственно. А вот минимальный показатель лучше у технолога и электрика. За двухлетний стаж вам предложат месячный оклад в 650 рублей. Только в Национальной Академии Наук дела идут не очень хорошо. Там нужен ведущий инженер-технолог с опытом работы от трех лет за заработную плату в 400-450 рублей.

Вакансия Заработная плата стаж 1-3 года стаж 3-6 лет инженер-программист 600-2000 от 2000 инженер-технолог 650-950 950-1300 инженер по охране труда 600-800 800-1000 инженер-конструктор 600-1000 1000-1500 инженер-строитель 500-950 950-1400 инженер-электрик 650-700 700-900 инженер ПТО 300-600 600-800

Кто зарабатывает меньше?

Как видите, верхний потолок зарплат инженеров (кроме программиста) отличается незначительно. Выбивается из общей картины электрик - на данный момент максимально ему предлагают 900 рублей, требуя при этом стаж от 3 до 6 лет.

Самая низкооплачиваемая профессия оказалось у специалиста ПТО. Сейчас на рынке труда ему предложат от 300 до 800 рублей. Нижние пороговые значения тоже одинаковые, даже если учитывать IT-сферу. А это значит, что начало карьеры инженера у всех проходит на равных, а вот дальнейшее развитие протекает совершенно по-разному.