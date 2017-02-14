Насколько ИТ-инженеры зарабатывают больше коллег из других отраслей?

Профессия инженера всегда занимала почетное место в списке вакансий. Однако погружение в IT-индустрию несколько снизило популярность инженеров некомпьютерных профилей - в основном из-за разницы в заработной плате. Мы разобрались, насколько выгодно быть инженером-программистом, и кто из условных коллег подобрался максимально близко по качеству жизни.
Спрос на рынке труда
Для начала давайте рассмотрим спрос на рынке труда в Минске по данным одного из основных порталов по поиску работы. Регионы в расчет не пошли: там всего несколько открытых вакансий, которые не несут статистической значимости.
Не считая программистов, наиболее востребованной специальностью является инженер-конструктор - 66 вакансий. Из них три четверти относится к сфере производства, остальные пришлись на строительство. Разумеется, software engineer - более востребованная профессия, но ненамного - по столице Беларуси спрос составляет всего 74 вакансии. Причин у этого несколько.
Во-первых, формулировка “инженер-программист” немного устарела. И является несколько обширной. Менеджеры по персоналу всегда указывают более узкую специальность для облегчения поиска подходящей кандидатуры.
Во-вторых, поиск сотрудников в сфере IT производится чаще в специализированной соцсети вроде LinkedIn - но и там формулировка “инженер-программист” слишком расплывчата. И не даст точного представления о предложении. Большинство компаний, использующих такое словосочетание, являются госпредприятиями, например, завод “Атлант” и “Луч”.
Остальные специальности показывают куда более скромные показатели. Инженеры-технологи ожидаемо востребованы на производстве - 37 вакансий. Порядка двух десятков незанятых рабочих мест у специальностей инженера по охране труда и инженера-электрика.
Объяснить это можно: все-таки, сфера производство не опирается крепко на информационные технологии в вопросе поиска новых работников. В активном поиске только государственные предприятия большого масштаба или частные структуры. Да и спрос на такие вакансии обычно немалый. Особенно остро этот вопрос стоит в строительной сфере. Количество вакансий инженера производственно-технического обслуживания и инженера-строителя невелико: 16 и 7 соответственно.
|
Вакансия
|
Количество вакансий
|
инженер-программист
|
74
|
инженер-технолог
|
37
|
инженер по охране труда
|
20
|
инженер-конструктор
|
66
|
инженер-строитель
|
9
|
инженер-электрик
|
21
|
инженер ПТО
|
16
Стаж работы
Разумеется, в вопросе заработных плат решающее значение имеет стаж работы. Программисты получают больше всех: всего через несколько лет стажа цифра будет начинаться от двух тысяч рублей. Но и тут есть свои подводные камни.
Так, средняя зарплата получилась в очень широком диапазоне: от шестисот рублей до вышеупомянутых двух тысяч. Дело тут не в профессионализме, а в той самой формулировке - инженеры-программисты существуют в основном на госпредприятиях. А это значит, что показатель прибыли резко падает.
Особняком стоит вакансия РНПЦ трансфузиологии и медицинской биотехнологии: инженер-программист у них будет получать всего 450 рублей в месяц. Зато и требования не такие жесткие - достаточно средне-специального образования. Наконец, в большинстве контор заработная плата программиста формируется по результатам собеседования - в отличие от других сфер.
Средняя зарплата инженеров разных специальностей не слишком различается. Больше всего получает ведущий конструктор - 1500 рублей. За ним идут строитель и технолог: 1400 и 1300, соответственно. А вот минимальный показатель лучше у технолога и электрика. За двухлетний стаж вам предложат месячный оклад в 650 рублей. Только в Национальной Академии Наук дела идут не очень хорошо. Там нужен ведущий инженер-технолог с опытом работы от трех лет за заработную плату в 400-450 рублей.
|
Вакансия
|
Заработная плата
|
|
стаж 1-3 года
|
стаж 3-6 лет
|
инженер-программист
|
600-2000
|
от 2000
|
инженер-технолог
|
650-950
|
950-1300
|
инженер по охране труда
|
600-800
|
800-1000
|
инженер-конструктор
|
600-1000
|
1000-1500
|
инженер-строитель
|
500-950
|
950-1400
|
инженер-электрик
|
650-700
|
700-900
|
инженер ПТО
|
300-600
|
600-800
Кто зарабатывает меньше?
Как видите, верхний потолок зарплат инженеров (кроме программиста) отличается незначительно. Выбивается из общей картины электрик - на данный момент максимально ему предлагают 900 рублей, требуя при этом стаж от 3 до 6 лет.
Самая низкооплачиваемая профессия оказалось у специалиста ПТО. Сейчас на рынке труда ему предложат от 300 до 800 рублей. Нижние пороговые значения тоже одинаковые, даже если учитывать IT-сферу. А это значит, что начало карьеры инженера у всех проходит на равных, а вот дальнейшее развитие протекает совершенно по-разному.
Комментарии
Боже, в который раз о зарплатах... Да мы, айтишники, как настоящие так и будущие, и без подобных "аналитических" статей отлично знаем, что, как банально высказался автор:
Бесполезная статья.
Кол, конечно.
Журналисты, пишите о своих зарплатах. Имхо айтишникам, может статься, интересно будет. :)
Вывод неправильный. Инженеру сегодня нет смысла идти в электрики или ПТО. Нет смысла заниматься тем, что никому не нужно. Проще посидеть поучить программирование, если вам еще не сильно за 30.
А потом без опыта искать работу? :))))
Электрики в Энергосистеме зарабатывают куда выше среднебелорусской зарплаты. Или мы про ЖКХ?
И не только инженеру. Любому. (С)
Пять лет стажа и 4000 рублей чистыми на руки? - Если нет, то неважно в ЖЭС они или нет. (С)
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