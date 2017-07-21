Какой язык программирования самый оплачиваемый в мире?

Со знанием какого языка программирования можно хорошо заработать? Свое мнение на этот счет высказали пользователи сайта Quora. Самые интересные и полезные ответы - в нашем материале.

Ноам Бен-Ами, инженер

Совершенно не важно, какой язык программирования вы используете. Вы можете работать с C++ и получать зарплату в 10 раз меньше разработчика на Python. Или, к примеру, утром вы можете работать с C++, в обед - с ассемблером, а после обеда – с Python. Это только ваше дело.

В подобном вопросе суть заключается не в используемом языке, а в области применения и навыках, а также опыте разработчика.

Первое, с чем сталкиваются новички, это языки программирования. Они садятся и учат C++, Java или C#, и эти языки – это все, что они видят на первых порах, поэтому они думают, что язык играет главную роль.

Но на самом-то деле любой профессиональный разработчик может достаточно быстро выучить любой язык программирования. По-настоящему полезным является скорее умение внедрять полученные знания в разрабатываемую систему. Это требует огромного количества навыков, среди которых язык программирования точно не играет первую скрипку. Вне зависимости от того, разрабатываете ли вы работающие на основе искусственного интеллекта приложения для использования в самоуправляемых машинах, пишете ли вы программу для финансового рынка или разрабатываете индексы для баз данных, необходимые вам навыки должны быть намного более обширными и высококлассными, нежели просто выбор правильного языка.

Язык программирования – это лишь инструмент. Мы же не спрашиваем: «Какой маркой пилы мне стоит начать пользоваться, чтобы я смог зарабатывать ею на жизнь».

Шон Баллок, соучредитель Bootcamped.com

Я начал замечать, что все чаще стали подниматься вопросы о том, как стать наиболее высокооплачиваемым разработчиком или как попасть в именитую компанию. Чего люди этим пытаются добиться? Куда делось стремление заниматься интересными задачами или решать необычные вопросы касательно кода? Сегодня все обращают внимание только на деньги. Почти все, кто хочет сменить нынешнее место работы, хотят сделать это, только чтобы повысить свою заработную плату, при этом такие люди обычно не готовы ничего делать для саморазвития.

Выбор языка крайне редко бывает первостепенным фактором, от которого будет зависеть ваша заработная плата. Скорее, важными будут сфера вашей занятости, доход компании, а также ваша компетенция, коммуникативные навыки и страна, где вы работаете.

Кирт Гиттенс, работает в Dealertrack

Топ 3 языков:

3. Python - $100,717 в год

2. Objective C - $108,225 в год

1. Ruby on Rails - $109,460 в год

Стивен Саммерс

Когда дело касается программирования, многие люди предполагают, что есть какой-то определенный язык или набор языков, который сразу позволяет зарабатывать миллионы. К сожалению, это не так. Да, существует достаточное количество высокооплачиваемых программистов, но это вряд ли в первую очередь зависит от того, каким языком программирования они пользуются. Высокая заработная плата зависит от нескольких факторов:

1.Главное - это не знание какого-то языка, а умение решать возникающие проблемы

Чаще всего многие новички проходят «краткий курс программиста», за небольшой промежуток времени учат основное, после чего сразу же устраиваются на работу. Однако, как и в случае со многими другими профессиями, реальная работа сильно отличается от того, чему учат. Программирование – это не просто обретенный навык, это определенный способ мышления. И вам необходимо овладеть этим навыком в достаточной для успешного решения реальных проблем степени. Именно это в долгосрочной перспективе ценят работодатели .

2.Зарплата будет меняться вместе с изменением потребностей бизнеса

Вместе с ростом и изменением технологий будут меняться самые высокооплачиваемые профессии. Прекрасным примером в данном случае является Swift. Благодаря значительному росту рынка мобильных приложений, этот язык популярен на сегодняшний день. Хотя не так давно на пьедестале стоял Objective-C. Если вы хотите оставаться на вершине, вам следует меняться в соответствии с ситуацией. Для этого необходимо постоянно чему-то учиться. Это не значит, что вы должны выучить каждый существующий язык, но достаточное знание многих из них сыграет только вам на руку.

3.Существует огромное количество языков программирования

Некоторые могут считаться мертвыми, но пока существует работающая на таком языке система, она всегда будет нуждаться в поддержке, что может стать достаточно выгодным делом для знающего программиста. Это совсем не означает, что вам стоит тратить свое время на изучение мертвого языка. Суть в том, что перспективы есть с любым языком. Найдите язык, который вам нравится, и дерзайте. Выучите несколько языков и продолжайте учиться. Это максимально правильный подход в подобном вопросе.

4. Если вы делаете это только ради денег, займитесь лучше чем-нибудь другим

Если вам не нравится программирование и вы занимаетесь этим только ради денег – поищите лучше другое занятие. Вы никогда не сможете раскрыть свой потенциал по максимуму, если вы занимаетесь тем, что вам не нравится.

Вернер Трелони

В Швейцарии наибольшую заработную плату имеют программисты со знаниями COBOL.

Многие крупные банки и страховые компании до сих пор ведут свои дела с помощью этого языка, в то время как владеющих им программистов не так уж и много.

Все это приводит к достаточно интересной динамике:

Большинство проектов являются долгосрочными, включая в себя основные технологии с различными интерфейсами.

Отсутствует жесткая конкуренция. В подобных условиях разработчик сам может определить срок работы и оплату.

Никто из новичков не хочет учить этот язык, а уже знающие его разработчики уходят на пенсию раньше, чем работающие программы успевают замениться новыми.

Таким образом, любой программист, работающий с COBOL и хорошо знающий свое дело, не только будет достаточно получать за свою ежедневную работу, но и не будет иметь никаких проблем с поиском новых проектов. Я лично знаю несколько случаев, когда программисты со знанием COBOL увольнялись или уходили на пенсию, а после их в качестве фрилансеров нанимали на ту же работу с зарплатой, выше прежней в несколько раз.

Безусловно, я считаю, что для программистов с COBOL ситуация крайне оптимистичная. Проекты, работающие на основе этого языка, будут функционировать еще долгое время, хотя уже через 10 лет почти не останется специалистов для работы с ними. В конечном итоге компаниями придется подстраиваться и меняться, просто потому что больше некому будет сопровождать их ПО.