«Черная пятница» в velcom: как прошла распродажа гаджетов в Минске

Мобильный оператор velcom провел «черную пятницу»: смартфоны и планшеты купить со скидкой можно было в магазинах компании в 32 городах страны и интернет-магазине. О том, как минчане и гости столицы закупались гаджетами «по-черному» – в нашем репортаже.

Формат «Black Friday» – распродажи с большими скидками, которые стартуют сразу после Дня благодарения – пришел к нам из США. У американских и европейских ритейлеров считается, что это отличный способ привлечь покупателей. Чтобы проверить, как работает зарубежный метод в белорусских реалиях, мы отправились в головной центр velcom в Минске по улице Интернациональной, 36. Ажиотажа, как в Америке не было, драк за дисконт тоже увидеть не пришлось.

Однако, несмотря на середину рабочего дня, покупателей в зале было достаточно много. Здесь - и пенсионеры, и семейные пары с маленькими детьми, и студенты. Одни прохаживались возле витрин, внимательно изучали ассортимент, советовались с родными по телефону, другие – активно общались с консультантами. Последние, кстати, сегодня были нарасхват: от желающих посоветоваться насчет «умных» устройств не было отбоя.

«Большинство сегодняшних покупателей приходят, конечно, за покупкой девайсов. Пик посещаемости мы ждем в конце дня, когда люди будут возвращаться с работы. Но уже сейчас можно сказать, что за новыми гаджетами пришло больше народу, чем в обычные дни», – рассказал руководитель центра продаж управления обслуживания физических лиц velcom Денис Постников.

По его словам, сложно выделить модели, которые востребованы больше обычного: выбор белорусов по-прежнему зависит от вкусовых предпочтений и возможностей кошелька.

Купить на льготных условиях можно было любой гаджет: стоимость была снижена на все модели по разным типам цен. Так, если брать покупку с оплатой единовременным платежом, iPhone 7 Plus на 128 ГБ стоил на 90 рублей дешевле (2199 против обычной цены в 2289 рублей), Sаmsung Galaxy S8+ - дешевле на 21 рубль (2578 против обычной цены в 2599). Xiaomi Redmi 4A на 32 ГБ можно купить за 310 рублей. В этом случае скидка составляла около 70 рублей. Если понравившегося смартфона или планшета не было на месте, его можно найти в другом центре. Кроме того, заказать телефон со скидкой можно было накануне в интернет-магазине: его доставили бы прямо домой по «черным» ценам.

Еще один приятный бонус velcom подготовил только для своих клиентов: в рассрочку купить любой гаджет можно с нулевым первоначальным взносом. К слову, цена к покупке в рассрочку (на 11 и 6 месяцев) до уровня особой цены снижена на большинство моделей.

Наталья с сыном Алешкой воспользовались случаем и решили купить подарок отцу семейства на день рождения. О приближающейся «черной» пятнице девушка узнала из интернета и решила не упускать возможность. По ее словам, скидка, хоть и небольшая, но все равно приятно. На сэкономленные деньги девушка решила приобрести чехол для новенького Sаmsung.

А вот Галина Станиславовна узнала о наступлении «черной» пятницы сегодня утром: дочка позвонила и рассказала, что купить мобильный телефон можно даже в рассрочку.

«Думаю, что стоит брать Xiaomi. Apple, конечно, покруче будет, но такую цену не потяну. Хочется какой-нибудь симпатичный телефон, люблю модные вещи. Подруги отговаривают, мол, зачем тебе такой «понтовый» мобильный. А я хочу именно современный. В любой женщине должно быть что-то эдакое», – улыбается она.

Вместе с покупкой нового гаджета оператор сделал покупателям подарок – 20 ГБ интернет-трафика на 90 дней. Геннадий из Борисова говорит, что приехал в столицу погулять на выходные и купил телефон по просьбе знакомых, а бонусный трафик заберет себе. Он уверен, что покупка телефона «ради трафика» вполне себя оправдывает и увеличивает заявленную скидку в разы.

Студентке Юле телефон дарят родители к новому учебному году. Девушка решила, что «черная пятница» – хороший повод убедить их в необходимости покупки. В итоге девушка довольная новеньким iPhone 7 Plus радостно обнимала взволнованного отца, а ее мама разговаривала с продавцом о скидках на модные гаджеты, тарифных планах и погоде.

Целенаправленно за смартфонами и планшетами в магазин пришли не все. Есть и те, кто заглянул в velcom по своим будничным делам: рассматривали модели с интересом, но покупать ничего не планировали. Пенсионерка Анна Ивановна пришла проконсультироваться насчет смены тарифного плана. К таким акциям относится спокойно, сама за скидками не бегает и покупает только то, что нужно в первую очередь: «Мой внук постоянно сидит в телефоне и просит у родителей новый компьютер. Говорю ему, чтобы книжки читал, а он ругается, что я ничего не понимаю».

По ее словам, любая акция хороша, если от нее будет польза людям: «Черная пятница? Название интересное».

Были и те, для кого акция стала неожиданностью, но отказываться от скидки не хотелось. Парень по телефону уговаривал жену определиться, Sаmsung она хочет или Huawei: «Зайди в интернет-магазин и посмотри: выберем тебе что-то сейчас, а платить будем с рассрочкой».

И хотя, «черная» пятница в Минске не совсем была похожа на европейскую или американскую, при желании можно было отыскать интересные предложения. Тем более, что, как рассказали нашему корреспонденту в компании, 18 августа станет официальным днем старта продаж по новой стоимости: теперь приобретать смартфоны и планшеты в velcom покупатели будут только по ценам прошедшей «Black Friday».