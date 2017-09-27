10 провалившихся проектов Google

Google поистине вездесущ, он повсюду, начиная от программного и аппаратного обеспечения и заканчивая поисковой системой, определением местоположения и публикаций заметок. Все это по мере роста и распространения интернета превратило Google в повседневное и широко используемое явление. Планшеты и смартфоны играют важную роль в предоставлении нам каждодневного и крайне привычного подключения к интернету, а сам поисковик позволяет в любую минуту обратиться к необходимой информации. Его операционная система Android менее чем за десять лет стала одной из самых используемых. Это происходит благодаря как внутренней политике компании, тесно связанной с инновационными процессами, так и с тем, что приобретение небольших многообещающих стартапов происходит настолько точно и продуманно, что можно заподозрить кого-то из работников компании во владении даром предвидения.

Google отлично ощущает тенденции будущего и доносит их до нас единственно верным способом. После появления продукции компании на наших панелях инструментов, мы задаемся вопросом, что же мы делали до его изобретения. Но подобный подход, пусть даже и помноженный на чуткое умение компании отслеживать пользовательские желания, не может постоянно «выстреливать». Подобное количество экспериментов — это слишком даже для Google.

Ко дню рождения, который Google отмечает 27 сентября, KV.by расскажет о 10 провальных проектах компании. Некоторые просто не дотягивают до аналогичных продуктов, которые мы по-прежнему используем сегодня; отдельные части других появляются в той или иной форме в другой продукции компании. Фактически, на примере Google можно многое узнать об онлайн-разработках, экспериментах и инновациях, а, казалось бы, неудачи, которые многие считают ошибками, таковыми точно не являются, ведь компания преобразовала их в полезный опыт.

10. Google Lively

Google Lively — один из самых интересных примеров «отличной идеи с неправильной реализацией», потому что никто просто не слышал об этом проекте, который длился целых шесть месяцев в 2008 году. И хоть в настоящее время «Second Life» и подобные неигровые виртуальные среды не столь интересны пользователям, некоторые аспекты данной разработки в сфере социальных сетей ретроспективно встречаются во многих проектах в области так называемой «онлайн-жизни».

В Google Lively пользователи создавали аватары для взаимодействия в трехмерной среде, сочетающей узнаваемую динамику чата с архитектурой «Minecraft», а также огромные возможности для обустройства пространства. Несмотря на то, что реализован проект был не лучшим образом (частый сбой сервера и достаточное количество лагов крайне огорчали пользователей), идея была более чем интересной. Хотя мода на определенный вид коммуникации довольно часто меняется, чат-комнаты существовали с самого создания интернета как способ поддерживать связь с друзьями в реальной жизни, а также встречаться и общаться с незнакомыми людьми. Например, какое-то время назад особой популярностью пользовался ChatRoulette, в то время как недавние успехи приложений, использующих веб-камеру в видеочатах, позволяют надеяться на то, что вскоре будут созданы давно обещанные видеофоны, и мы сможем насладиться взаимодействием в реальном времени при помощи видеосвязи.

Но совсем не факт, что подобные инновации будут пользоваться популярностью. Хоть чаты и доски объявлений раньше и были основным способом общения и поддержания контактов, то сейчас их заменили социальные сети. Теперь при встрече с незнакомцем мы обмениваемся совсем другой информацией: ссылками на аккаунты в Facebook, Twitter и подобных социальных гигантах, работающих на идее «поделись существующим опытом». В то время как на заре использования всемирной сети имели смысл аналоги интернет-кафе, являющиеся заменой реальной жизни (такие как Lively, например), то сейчас мы ушли от идеи, что интернет — это лишь «место», которое мы «посещаем» и в которое стремимся сбежать из реальности. Теперь интернет — это часть нашей реальной жизни, без которой мы не представляем себя, потому как теперь всемирная сеть стала средством, а не целью.

9. Вопросы и ответы (Google Answers)

«Вопросы и ответы» — это другой Google сервис, которым теперь никто не пользуется, ведь доступен бесплатный и крайне полезный поиск Google. Хоть Yahoo!Answers, а в странах СНГ и Ответы@Mail.Ru пользуются до сих пор некоторой популярностью, но это скорее потому, что там можно найти забавные и странные ответы и комментарии, чем какую-то достоверную информацию. Когда вам нужна фактическая информация, вы переходите на веб-сайты, созданные для обсуждения конкретной области интересов. Если нужно спросить людей, которых вы знаете и которым доверяете, тогда вы идете в социальные сети. В случае с Google Answers мы опять видим устаревшую модель: универсальные ответы на любые возникающие вопросы. Ныне же мы используем усовершенствованную версию поиска информации, более четко соответствующую нашим потребностям.

Но зачем-то же это было нужно? Несколько компаний, таких как ChaCha и AskJeeves, работали на основании описанной выше стратегии: задайте любой вопрос и получите ответ. В некоторой степени это был способ заставить других людей искать что-либо для вас в Google (что, на мой взгляд, кажется совсем безумным). Но самым ошибочным, как мне кажется, стало решение капитализировать данную концепцию. Исходя из негласно принятого в сети этикета, просить кого-то искать что-то для вас – это плохой тон. Стоит ли упоминать, что строить на подобной идее бизнес – совсем уже полная глупость. Модель работы сайта, согласно которой в ходе анонимного голосования пользователи сами решали, какой из ответов является лучшим, только испортила и так неблагополучную ситуацию.

8. Google Print Ads и Google Radio Ads

Продолжая эту раздражающую тему постоянного стремления капитализировать интернет, стоит вспомнить попытку Google занять нишу в сфере рекламы. Возможно, находясь под постоянным давлением и стремясь максимально увеличить свой доход, компания Google попыталась расширить уже существующую торговую сферу и проникнуть в отрасль печати и радиорекламы. Обладая огромным количеством информации не только о пользователях, но и о показателях сбыта продукции, компания могла сделать для концернов, работающих вне сферы интернета, то, что она долгое время делала и делает для онлайн-рекламодателей: продавать информацию о потенциальных клиентах тем людям, которым она необходима для работы.

Разумеется, политика компании касательно конфиденциальной и личной информации о потребителе — это одно из основных средств, приносящих фирме доход и доверие клиентов. И, вероятно, подобная же ситуация сохранится в обозримом будущем. Но в мире, где вся информация, которая когда-либо была создана людьми, быстро становится доступной, реклама продолжает оставаться главным способом заработка.

7. Dodgeball

В 2005 году обсуждались два приобретения Google: Android и Dodgeball. Android вспоминать по крайней мере в этой статье некорректно, а вот куда более интересным является Dodgeball в качестве приобретения и дальнейшей разработки идеи неудавшегося проекта, которая в конечном итоге преуспела, став текущим стандартом.

Dodgeball был сайтом социальной сети с функцией геопозиционирования. Вместе с соучредителем Деннисом Кроули, компания приобрела сайт в мае 2005 года. В этом случае мы опять видим передовую идею, стремящуюся совместить нашу реальную и онлайн-жизни. Приложения, подобные этому, используют смартфоны, позволяя нам сохранять связь с друзьями и близкими. Также мы делиться произошедшими с нами событиями, местами, которые посетили, даже рассылать фото поедаемых блюд всем, кого мы знаем. Отличная идея для разработки Google, не так ли?

Так что же произошло? Собственно, ничего. Приложение успешно существовало где-то в течение двух лет, то есть до тех пор, пока Кроули в полном разочаровании не оставил Google и не основал Foursquare. Теперь у Google есть Latitude (Локатор) — приложение, которое пришло на замену Dodgeball.

Конечно, ни одно из других более поздних приложений не стало таким хитом, как Foursquare. Произошло это потому, что у более поздних приложений не было особенной «фишки» Foursquare — этакого игрового аспекта, благодаря которому, отмечаясь в определенных городах или заведениях, пользователь мог получить баллы или даже бейджи, которые повышали его уровень.

Теперь пользователи отмечают свою геолокацию потому, что так принято. Это происходит не для получения виртуального удовольствия; сейчас проще простого отметить свое местоположение и отправить его своим друзьям. Кроме того, с учетом более широкого распространения фотоприложений вроде Instagram, геопозиционирование стало использоваться повсеместно.

6. Jaiku

В октябре 2007 году Google приобрел сервис микроблогов Jaiku, но уже в январе 2009 стало ясно, что в этой недолгой гонке явную победу одержал Twitter. Распространенность социальной сети полностью зависит от ее пользователей, а у Twitter еще на начальных этапах были невероятные показатели.

В 2009 году Google открыл исходный код сайта, в 2011 компания анонсировала закрытие проекта, которое произошло в январе 2012 года. Возможно, данный проект мог бы стать чем-то новым и интересным. Так, например, в свое время закрытый на неопределенный период MySpace через годы стал площадкой для развития маленьких, никому в тот момент неизвестных групп. Это поспособствовало разработке специальной технологии MySpace, созданной для интеграции музыки, которая до сих пор отличает данный проект от большинства социальных сетей, не лучшим образом «дружащих» с музыкой. Но Jaiku был закрыт, и теперь мы никогда не узнаем, что могло бы из него получиться.

5. Google Notebook и Google Shared Stuff

Хотя Google Docs стал сервисом доступа к самым разным документам (сервисом, которым частично стремился стать Google Wave), компания так и не смогла придумать приложение, которое может конкурировать с такими гигантами, как Evernote, и использоваться людьми для самых разных целей. Вырезание и вставка клипов, сохраняющих ссылку на них в Интернете,— это то, что Google пытался создать много раз.

Но, несмотря на это, процесс обучения или загрузка функций все равно занимали слишком много времени, или же интерфейс был слишком неудобен в использовании. Миром фактов и цитат по-прежнему правят те разработчики, чьи приложения обладают самыми удобными расширениями и простейшими функциями. Сейчас, когда все можно поместить в облако, очень популярна возможность переносить ваши заметки, задачи и ссылки с ПК на телефон или офисный компьютер.

Подобным образом Google Shared Stuff пытался сгладить недоработки, которые были выявлены в ходе использования Google Docs и Google Notebook. В новом проекте стало возможным не только сохранить информацию, добавив ее в закладки, но и сделать ее доступной для всех. Но данный проект столкнулся с рядом недоработок: он был назван проблемным и никогда не был интегрирован в мир Google. В результате он стал просто менее интересной версией сервисов социальных закладок, таких как Delicio.us, которые смогли преобразовать социальный аспект в собственную, независимо развивающуюся сферу. Важным стало не столько то, чем вы хотите поделиться со своими друзьями и что послать им, сколько то, что ваши друзья и знакомые скажут об этом.

4. Google Buzz

Добавление сервиса безо всякого уведомления — вот первая ошибка, допущенная в развитии Google Buzz. В феврале 2010 года он был автоматически добавлен в Gmail в качестве опционального стороннего сервиса, который совершенно неожиданно и безо всякого предупреждения возник в разделе «Входящие».

Так что же было внутри этой папки, появившейся совершенно шпионским способом? По сути, это был Google Reader, который пользовался достаточно широким спросом до того момента, как читатели не начали повсеместно использовать планшеты с приложениями, отслеживающими посещаемые ими сайты. К появлению Buzz данный переход уже почти произошел, поэтому инициатива Google сводилась, в основном, к созданию еще одной папки с постоянно растущим количеством непрочитанных сообщений (в которых содержались обновления и самая разная информация касательно этих самых посещаемых нами сайтов), вместе с которой возрастал и уровень стресса.

Возможно, если бы Google Buzz назначил какое-то приятное награждение за прочтение этих накапливающихся писем и установку предлагаемых обновлений, приходящих с наших любимых сайтов, то ситуация сложилась бы лучшим образом. Так или иначе, революция в использовании планшетов позволила круговороту средств подачи информации совершить полный цикл, вследствие чего мы теперь опять читаем журналы, которые выглядят как настоящие, реальные журналы, а не посты и блоги в виде электронных писем. В 2011 году Google отправил Buzz в небытие — проект был закрыт, в профиле лишь остался доступ к старым сообщениям.

3. Альтернативы Wikipedia

Прошлое может забываться со временем, но большинство из нас помнит время, предшествующее дебюту Википедии, когда «вики» была собственной доминирующей концепцией. Телевизионные фандомы и другие богатые информацией сообщества до сих пор содержат «вики», наполненные информацией и подтвержденными фактами о том, что они любят. Именно масштабы и преданность сообщества Википедии делают ее особенным ресурсом; что бы ни говорили нам учителя в школе, преподавателя в университете и другие противники данного сервиса, тот факт, что «кто угодно» может редактировать страницы Википедии, не обязательно делает недействительной информацию, представленную на ее страницах.

«И как это связано с Google?» — спросите вы. SearchWiki, Knol и SideWiki — вот как. Существует целая серия дополнений и альтернатив Википедии, созданная и разрабатываемая Google с лета 2008 года. Knol (сборник статей, написанных пользователем) не удалось победить Википедию; SearchWiki, позволивший пользователям сортировать и комментировать результаты поиска, не смог присоединиться к огромной армии юзеров; SideWiki, расширение браузера для аннотирования веб-страниц, в конце концов сдался, осознав безуспешность попыток.

Любая попытка создать «убийцу Википедии» заканчивалась полнейшим провалом, даже если в ней была задействована целая армия фанатов Google, поэтому в мае 2012 года проект Knol был закрыт. Возможно, если бы в интерфейсе Wikipedia существовали какие-то проблемы, то Knol имел бы шанс. Но все же стоит учитывать, что Википедия — это достаточно солидный и детально проработанный проект, который предлагает самую разную информацию любому пользователю: от новичков до экспертов по любым интересным им предметам. Также Википедия открыта как для поиска, так и для размещения информации, что уже само по себе удивительно.

Что касается SearchWiki, пользователи, похоже, не особо желали возиться с результатами поиска Google, поэтому в конце 2010 года его заменили привычной нам системой поиска. В случае с данным проектом, пользователи никогда не использовали боковую панель для комментариев на веб-страницах, поэтому в сентябре 2011 года Google убрал данное расширение.

2. Google Video

Сервис Google Video попытался превзойти YouTube, используя для этого лишь красиво отстроенный интерфейс... и полнейшее отсутствие каких-либо функций, которые еще не были использованы и в которых нуждались пользователи. Опять же, как в случае с альтернативами Википедии, мы видим, что только пользователи управляют ситуацией и решают, станет ли приложение популярным и широко используемым. В это же время Google Videos, преемник Google Video, по-прежнему является хранилищем для определенных видеопотоков. Хотя, конечно же, нельзя не упомянуть тот факт, что в конечном итоге Google купил YouTube, заключив сделку на 1,65 миллиарда долларов. Так все и закончилось.

Однако историю с Google Video нельзя назвать неспровоцированным нападением на интернет-гиганта. Реальная история намного более странная. В январе 2005 года появилось то, что вскоре станет называться Google Video — поисковая система по видеороликам, а к лету этого же года проект начал поддерживать загрузку и обмен видео.

Хоть шансы и были невелики, но Google Video мог ввести какие-то улучшения или интересные инновации для пользователей, которые могли бы повлиять на работу с этим сервисом. Однако компания решила пойти другим путем: был введен собственный тип файла и проигрывателя, что значительно увеличило количество действий, необходимых для загрузки контента или насладения уже существующим на сайте. Иногда подобный вариант работает — откуда-то же взялось огромное количество файловых расширений и проигрывателей — но это не самая лучшая стратегия в случае войны с таким удобный сайтом, как YouTube, популярность которого переходит все границы.

После приобретения YouTube, Google Video снова сменил форму, на этот раз став службой проката видео (опять же, возглавив конкуренцию с соперником, который победил уже в самом начале битвы — в этом случае с Netflix). Google Video же вернулся к своей старой форме в качестве аналога YouTube — хорошая новость для тех, у кого уже есть контент, размещенный там.

1. Google Wave

Наверное, это самый большой и самый известный из провальных проектов Google. Данный проект отличился огромной коллекцией ненужных функций, объединенных в еще более ненужные и часто сбивающие с толку методы действия. Google Wave задумывался как проект, который должен был подходить всем для любых действий, связанных с использованием контента, и так же, как Google+, попытался захватить социальную сферу. И хоть пока еще непонятно, изживет ли себя Google+ , но Google Wave точно останется лишь в нашей памяти.

Хотите отправить электронное письмо? Для этого уже существует Gmail. Но если по какой-то причине вы хотите отправить ваше электронное письмо непонятному списку людей путем не самого логичного процесса, то Wave может вам помочь. Может быть, вы хотите сделать из своего электронного письма песню или видео, или же обсуждение песен и видео, в которое включены эти самые песни и видео? Или, может быть, вы хотите «жонглировать» людьми, входящими и выходящими из определенного диалога, и при этом никогда не быть уверенными, с кем вы говорите и кто из собеседников присутствует во время определенного разговора? А, может быть, вы горите желанием создавать сторонние беседы наряду с основным разговором, провоцируя постоянную и, возможно, вполне соответствующую реальности паранойю, что все говорят о вас за вашей спиной? Или вы всегда мечтали объединить все самые раздражающие лаги и ошибки, существующие в чатах, ко всему этому добавить огромные проблемы с загрузкой документов, смешение ваших рабочих коллег и школьных друзей, а также огромное количество прочих раздражающих вещей в одно приложение, которым никто не умеет пользоваться?

Конечно, все не было настолько плохо. В отношении этого приложения отлично работает правило «чем больше ожиданий, тем ценнее вещь, даже если она не столь хороша» — и подобное же работает в отношении продукции Apple. Если бы мы потратили достаточное количество денег и получили хотя бы какую-то пользу из не самого лучшего приложения, то мы бы тоже считали его отличным. Но если продукт является бесплатным, то его просто смешивают с грязью, назвав «худшим, что могло случиться».

С Google Wave случилось именно это. Он дебютировал благодаря системе «приглашений», которая была в моде в 2009 году, и распространился в обществе среди стандартного круга пользователей, которые вряд ли бы стали разбираться с не до конца понятным им приложением. А такая стратегия является крайне рискованной для проекта, не использующего широкий спектр услуг.

На самом деле даже опытному программисту может быть тяжело объяснить простому пользователю, почему Wave оказался провальным проектом. Отчасти тут сыграла свою роль сложность языка кода — причина, по которой он не смог интегрироваться с другими функциями и наборами Google. Отчасти не сработал и фактор ожиданий. Или, возможно, это всего лишь случайное совпадение, «не в том месте, не в то время». Радует то, что те функции, которые все же полюбились пользователям в Wave, скорее всего, попадут в будущий проект или разработку.