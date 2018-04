8 причин внедрить чатботы в ваш бизнес

По данным Forester, люди тратят 85% всего времени на приложения для обмена сообщениями, такие как Facebook Messenger, Kik, Viber и Whatsapp.

У Facebook Messenger уже более 11 000 ботов, поэтому на сегодняшний день он является лучшей платформой для внедрения чатбот-технологии и ведения бизнеса.

Многие маркетологи крайне заинтересованы в создании «собственных» чатботов. И дело не только в возросшей популярности этой технической новинки. Чатботы – это еще и отличное решение для улучшения UX и получения ценной информации о клиентах.

Мы с Олегом Чаевским, сооснователем Beesender, выделили 8 веских причин, почему ваша компания должна начать использовать чатбот-технологии в 2018:

1. Чатботы оптимизированы под мобильные устройства

Благодаря подходу mobile-first при создании чатботов, они являются полностью оптимизированными. Также вам не придется тратить время и дополнительные ресурсы. Создание и использование бота – это очень просто.

2. Практически у всех ваших клиентов в мобильном устройстве установлен мессенджер

По данным TheEconomist, более чем 2,5 млдр человек пользуются хотя бы одним из мессенджеров, будь то Telegram, Viber, WeChat или Facebook Messenger.

То есть, более трети населения Земли взаимодействуют через мессенджер. Внушительная цифра, не так ли?

3. Старые средства коммуникации больше не актуальны

49.4% потребителей предпочли бы поговорить через приложение обмена сообщениями, а не через телефонный звонок.

½ от числа всех пользователей - это действительно большая цифра, отражающая сдвиг поведенческих реакций потребителей с внедрением мессенджеров и чатбот-технологий. Напрашивается вывод: ваши клиенты предпочтут общаться с вами через мессенджер, нежели при помощи голосовых коммуникаций.

4. Чатботы создают единый голос бренда

Одна из основных задач современных маркетологов — создать единое присутствие бренда в крупнейших социальных сетях. Для этого они запускают множество кампаний на разных платформах. При этом очень важна регулярность обновлений и поддержание высокого качества публикуемого контента.

При создании чатботов их интегрируют с социальными сетями и объединяют в единую сеть. Это позволяет регулярно обновлять послания бренда через одну систему сразу на всех платформах.

5. Потребители хотят активного взаимодействия

Потребители хотят взаимодействовать с брендами через приложения обмена сообщениями. Не просто получать сообщения, а вместе с ними и предложения, промокоды, информацию о новинках и тому подобное.

Опять же, чатбот для бизнеса - это отличная инвестиция.

6. Тенденция автоматизации не показывает никаких признаков замедления

Каждый день количество активных пользователей социальных сетей увеличивается на один миллион.

Согласно последнему отчету Statshot от We Are Social и Hootsuite, опубликованному на The Next Web, количество активных пользователей социальных сетей и мессенджеров превысило 3 млрд.

Самой крупной социальной сетью на сегодняшний день остается Facebook. Она насчитывает более 2 млрд активных пользователей, 87% из которых используют мобильные устройства, а 59% открывают Facebook каждый день.

Telegram насчитывает 100 миллионов активных пользователей и обгоняет по этому показателю ВКонтакте. Недавно Павел Дуров заявил, что каждый день в мессенджере регистрируется 600 000 человек.

7. Не просто, "как они хотят", но и "когда они хотят"

51% потребителей хотят, чтобы интересующие их бизнес-услуги были доступны 24/7. Консультант не может быть доступен в любое время суток, а для чатбота это вполне реально.

8. Мгновенность является ключом

69% потребителей предпочитают задавать вопросы боту, т.к. он предоставит им мгновенный правильный ответ. Клиенты, решившие потратить своё драгоценное время на то, чтобы задать вопрос и узнать больше о вашем продукте, не готовы ждать ответа в течение 48 часов. Они хотят получать ответы на интересующие их вопросы здесь и сейчас, а чатботы, в свою очередь, могут это предложить.