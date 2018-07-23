Искусственный интеллект и чатботы: как NLP-технологии трансформируют бизнес

Мы не можем представить современный мир без стремительно развивающихся интернет-технологий. То, что вчера было за гранью фантастики, уже сегодня является неотъемлемой частью жизни. На данный момент особенно активно и быстро идет ход развития NLP-технологий - искусственного интеллекта.

Виртуальные ассистенты (чатботы) перестают быть живыми людьми и реальными собеседниками. Их основная функция - быть надежным помощником в повседневной работе.

Что такое чатботы

Чатботы – это современные виртуальные собеседники, программы имитирующие разговор с живым человеком. В основу работы положен алгоритм искусственного интеллекта, а общение (прямое взаимодействие) обычно проходит посредством интернет-чата.

Самые используемые и популярные – это электронные помощники. Они выступают в качестве консультантов для посетителей сайта. На сегодняшний день функциональность и универсальность чатботов неустанно расширяется. Сейчас такие программы как личные ассистенты, в круг их обязанностей входит как информирование о погоде, о валютных торгах, скидках, так и заказ авиабилетов, бронирование отелей и многое другое.

Как создавались чатботы

Первым, кто создал чатбота, стал профессор технологического университета в Америке, Джозеф Вейценбаум. В 1966 году он написал первого бота — «Элизу». С тех пор идею подхватили и совершенствуют даже по сегодняшний день.

Современные возможности чатботов

В список возможностей входят консультирование по вопросам:

здравоохранения;

юриспруденции;

страхования;

прямых продаж;

инвестиций.

Одной из популярных функций чатботов является органайзер, когда бот самостоятельно составляет расписание и предлагает несколько вариантов распределения времени. Таким образом, чатбот выполняет роль секретаря, при этом экономя время и деньги своего «хозяина».



В сфере развлечений чатботы используются в качестве виртуального собеседника или обучающей программы.

Более серьезная область применения – это биржевые чатботы. Они анализируют и отслеживают информацию на торговой площадке и дают ценные рекомендации брокерам.

Виды и функции чатботов

Выделяют несколько видов чатботов:

Консультанты – они коммуницируют с потенциальным и реальным клиентом, отвечая на всевозможные вопросы и давая полноценные развернутые консультации по типовым вопросам.

Помощники – осуществляют поиск заданной информации, а также оперативно проводят ее первичный анализ.

Развлекающие онлайн-боты – эти мини-программы обучаются на оставленных пользователями сообщениях, и по истечении некоторого времени они могут заменить реального собеседника.

Бизнес-чатботы – задача этих программ оптимизировать продуктивность рабочих задач, сделав их выполнение более эффективным и нетрудозатратным.

Чатботы в бизнесе

Одни из примеров продуктов бизнесе, автоматизирующих коммуникацию между сотрудниками и клиентами, это программы Битрикс24, Beesender, Blinger и LiveTex и SpyCat 2.0. Они помогают оптимизировать рабочие процессы и увеличить производительность труда, а также сокращают расходную базу. Благодаря чатботам автоматизация рутинных процессов выходит на новый уровень - сокращаются финансовые затраты и увеличивается продуктивность работы. Также это удобно и для клиента, который получает информацию напрямую, не занимаясь мониторингом нескольких каналов коммуникации для осуществления быстрой связи с представителями бизнес-услуг.

Как сделать чатбот самому

Существуют несколько фреймворков:

Beesender - программа для автоматизации общения с сотрудниками и клиентами в больших компаниях. Встроенный конструктор позволяет создавать чатботы без программирования, публиковать их сразу в трех мессенджерах и в веб-чате на сайте.

Wit.ai – бот-сервис, который анализирует текстовые сообщения, и на основании этого выдает ответы;

Motion.ai – простейший сервис, позволяющий создать чатбота;

Перспективы развития

Чатботы появились давно, однако модным трендом стали относительно недавно. Пока еще не совсем ясно, как в дальнейшем будет развиваться рынок. С середины 2017 года уже вовсю идет полноценная чатбот-революция – мессенджеры и чатботы (виртуальные консультанты) с огромной скоростью вытесняют мобильные приложения с рынка услуг.

Автор: Маргарита Муравская