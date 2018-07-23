Искусственный интеллект и чатботы: как NLP-технологии трансформируют бизнес

Мы не можем представить современный мир без стремительно развивающихся интернет-технологий. То, что вчера было за гранью фантастики, уже сегодня является неотъемлемой частью жизни. На данный момент особенно активно и быстро идет ход развития NLP-технологий - искусственного интеллекта. 

Виртуальные ассистенты (чатботы) перестают быть живыми людьми и реальными собеседниками. Их основная функция - быть надежным помощником в повседневной работе. 

Что такое чатботы

Чатботы – это современные виртуальные собеседники, программы имитирующие разговор с живым человеком. В основу работы положен алгоритм искусственного интеллекта, а общение (прямое взаимодействие) обычно проходит посредством интернет-чата. 

Самые используемые и популярные – это электронные помощники. Они выступают в качестве консультантов для посетителей сайта. На сегодняшний день функциональность и универсальность чатботов неустанно расширяется. Сейчас такие программы как личные ассистенты, в круг их обязанностей входит как информирование о погоде, о валютных торгах, скидках, так и заказ авиабилетов, бронирование отелей и многое другое. 

Как создавались чатботы 

Первым, кто создал чатбота, стал профессор технологического университета в Америке, Джозеф Вейценбаум. В 1966 году он написал первого бота — «Элизу». С тех пор идею подхватили и совершенствуют даже по сегодняшний день. 

Современные возможности чатботов 

В список возможностей входят консультирование по вопросам: 

  • здравоохранения; 
  • юриспруденции; 
  • страхования; 
  • прямых продаж; 
  • инвестиций. 

Одной из популярных функций чатботов является органайзер, когда бот самостоятельно составляет расписание и предлагает несколько вариантов распределения времени. Таким образом,  чатбот выполняет роль секретаря, при этом экономя время и деньги своего «хозяина». 

В сфере развлечений чатботы используются в качестве виртуального собеседника или обучающей программы. 

Более серьезная область применения – это биржевые чатботы. Они анализируют и отслеживают информацию на торговой площадке и дают ценные рекомендации брокерам. 

Виды и функции чатботов 

Выделяют несколько видов чатботов: 

  • Консультанты – они коммуницируют с потенциальным и реальным клиентом, отвечая на всевозможные вопросы и давая полноценные развернутые консультации по типовым вопросам. 
  • Помощники – осуществляют поиск заданной информации, а также оперативно проводят ее первичный анализ. 
  • Развлекающие онлайн-боты – эти мини-программы обучаются на оставленных пользователями сообщениях, и по истечении некоторого времени они могут заменить реального собеседника. 
  • Бизнес-чатботы – задача этих программ оптимизировать продуктивность рабочих задач, сделав их выполнение более эффективным и нетрудозатратным. 

Чатботы в бизнесе 

Одни из примеров продуктов бизнесе, автоматизирующих коммуникацию между сотрудниками и клиентами, это программы Битрикс24, Beesender, Blinger и LiveTex и SpyCat 2.0. Они помогают оптимизировать рабочие процессы и увеличить производительность труда, а также сокращают расходную базу. Благодаря чатботам автоматизация рутинных процессов выходит на новый уровень - сокращаются финансовые затраты и увеличивается продуктивность работы. Также это удобно и для клиента, который получает информацию напрямую, не занимаясь мониторингом нескольких каналов коммуникации для осуществления быстрой связи с представителями бизнес-услуг. 

Как сделать чатбот самому 

Существуют несколько фреймворков: 

Beesender - программа для автоматизации общения с сотрудниками и клиентами в больших компаниях. Встроенный конструктор позволяет создавать чатботы без программирования, публиковать их сразу в трех мессенджерах и в веб-чате на сайте.

Wit.ai – бот-сервис, который анализирует текстовые сообщения, и на основании этого выдает ответы; 

Motion.ai – простейший сервис, позволяющий создать чатбота; 

Перспективы развития 

Чатботы появились давно, однако модным трендом стали относительно недавно. Пока еще не совсем ясно, как в дальнейшем будет развиваться рынок. С середины 2017 года уже вовсю идет полноценная чатбот-революция – мессенджеры и чатботы (виртуальные консультанты) с огромной скоростью вытесняют мобильные приложения с рынка услуг. 

Автор: Маргарита Муравская

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