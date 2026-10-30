В стартап-центре ПВТ прошел хакатон

В стартап-центре ПВТ завершился хакатон, более 60 команд искали, как превратить «товары для ремонта и дома» в экосистему, сопровождающую человека в повседневной жизни. Подробнее о мероприятии рассказала пресс-служба ПВТ.

Space Hackathon with ОМА собрал более 230 зарегистрировавшихся участников – студентов белорусских вузов. Им предстояло придумать и упаковать концепцию сервиса, который расширит привычные границы компании ОМА и впишет ритейлера в смежные сферы жизни клиента. До финала дошли 12 команд. Формулировка звучит как маркетинговый слоган, но за ней – вполне конкретная бизнес-задача: как компании, которую все знают по полкам с краской и плиткой, стать частью повседневных сценариев – от обустройства квартиры до заботы о доме и семье.

Кейс ОМА сформулирован следующим образом: разработать сервис, который выведет экосистему ритейла на новый уровень и впишет компанию в смежные сферы жизни клиента. Здесь мало придумать красивую идею – нужна бизнес-модель, понимание аудитории и ответ на вопрос «зачем это людям».

Интенсив в стартап-центре не прекращался все три дня: команды собирали идеи, слушали лекции экспертов, учились презентовать продукт и защищать его перед экспертной комиссией.

Для многих участников этот хакатон стал не первым – и тем ценнее была победа. «До этого у меня был опыт участия в хакатонах StartUp Space. Мы участвовали в отборе на Space CorpAcc, но, к сожалению, не прошли дальше. И вот решили попробовать свои силы на хакатоне с ОМА, ведь нам очень понравилась задача. Придумали интересное решение и сегодня попробуем его продвинуть дальше. Надеемся, что получится убедить компанию ОМА, что наш продукт реально важен», – рассказал Игорь Веренич, студент 1 курса БГУ.

А для кого-то это был первый хакатон в жизни – и сразу с таким накалом. «Я вообще в первый раз на хакатоне, и эмоции дикие. Очень интересно: эти три дня пролетели быстро и захватывающе, мы попробовали много нового. Это полезная вещь, и я считаю, что нужно больше таких мероприятий организовывать», – добавил Иван Щипер, студент 1 курса БГУ, участник одной из команд.

Финальный день походил на быструю защиту стартап-идей перед инвесторами: у команд было несколько минут, чтобы упаковать три дня работы в короткий питч, а у экспертов – столько же, чтобы понять, есть ли за красивой презентацией жизнеспособный продукт. Защита шла по-взрослому: с бизнес-моделью, экономикой и визуальной составляющей, а вопросы касались не только технологий, но и аудитории, цены и места продукта в существующей экосистеме ритейлера. Волнение, правки презентации за минуту до выхода – и одновременно азарт успеть показать лучшее, что есть. После каждой защиты – короткая дискуссия, в которой эксперты не столько оценивали, сколько подсказывали, где решение можно усилить.

Призовой фонд хакатона составил 6000 BYN. После защиты проектов экспертная комиссия определила тройку лидеров: