Домашний интернет всего за 5 рублей: в МТС стартует «черная пятница»

В МТС стартует «черная пятница» для новых клиентов домашнего интернета. С 30 октября по 1 ноября при подключении «ТАРИФИЩЕ Плюс» ежемесячная плата за доступ в сеть до 100 Мбит/с составит всего 5 рублей.

«ТАРИФИЩЕ Плюс» — конструктор, позволяющий собрать пакет под собственные нужды. В основе — домашний интернет до 100 Мбит/с, скорость которого можно увеличить до 500 Мбит/с. Для поклонников кино доступен МТС ТВ, включающий контент PREMIER, START, WIN, viju и более 120 каналов. За цифровую безопасность отвечает антивирус Kaspersky, который можно установить на одно или три устройства. Отдельное преимущество — до трех SIM-карт с безлимитными звонками во все сети и мобильным интернетом без ограничения скорости после 30 Гб.

Акционная цена фиксируется на два года без повышений. Подключение бесплатное, а двухдиапазонный роутер и ТВ-приставка обойдутся по 1 рублю.

Услуга Ежемесячная плата ТАРИФИЩЕ Плюс 27,50 5,00 (1-8 месяц) 15,00 (9-24 месяц) Повышение скорости до 200 Мбит/с +15,00 +2,50 (24 месяца) Безлимит мобильной связи +41,90 +15,00 (на все время пользования домашним интернетом) 120+ каналов и 4 кинотеатра +12,50 +2,50 (24 месяца)

Предложение действует в Минске и областных центрах. Узнать подробности, собрать свой пакет услуг и оставить заявку на подключение можно на сайте МТС.