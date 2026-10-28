В Китае 110 роботов синхронно станцевали и установили рекорд Гиннесса

В китайском городе Цзинань 24 октября 110 человекоподобных роботов Expedition A3 компании AgiBot одновременно исполнили синхронный танец. Выступление принесло стране новый рекорд Гиннесса — по числу гуманоидных роботов, танцующих одновременно.

Во время шоу роботы перемещались по площадке, прыгали, делали кувырки и меняли групповые построения. По данным AgiBot, такая постановка стала проверкой способности системы управлять большим количеством машин, сохраняя точность их позиционирования.

Согласованность движений обеспечили платформа кластерного управления LinkBots и технология сверхширокополосного позиционирования. Она позволяет определять местоположение каждого робота с точностью до сантиметра.

Компания рассматривает показательный танец не только как развлекательное событие, но и как демонстрацию технологий, которые в перспективе могут применяться в промышленности и сфере услуг. Ряд китайских компаний уже изучает возможности масштабного внедрения подобных роботов.

В Пекинской академии общественных наук считают, что координация больших групп роботов станет одним из ключевых направлений развития отрасли. Обмен навыками и опытом, полученным в реальных условиях, может помочь снизить эксплуатационные расходы на единицу техники.

Развитие направления поддерживается и на государственном уровне. В июне Китай запустил инициативу по практическому обучению роботов: к концу 2026 года планируется подготовить более 100 эффективных сценариев применения и создать условия для развёртывания десятков тысяч машин.

По данным Министерства промышленности и информатизации КНР, в первом полугодии 2026 года китайские компании разработали более 400 моделей человекоподобных роботов и выпустили свыше 40 тыс. единиц такой техники. Ожидается, что по итогам года производство превысит 100 тыс. роботов, а для тестирования и внедрения определено более 300 приоритетных сценариев.

При этом, как подчёркивают эксперты, для перехода от эффектных демонстраций к массовому использованию роботам необходимы более высокая надёжность и стабильность работы в реальных условиях.