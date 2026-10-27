31 октября стартуют региональные отборы белорусского киберспортивного фестиваля NOVA 2026

31 октября стартуют региональные отборочные этапы белорусского киберспортивного фестиваля NOVA 2026. Соревнования пройдут в онлайн-формате: по одной квалификации будет организовано для каждой области и города Минска. Об этом сообщается в Телеграм-канале Министерства образования Республики Беларусь.

Участники смогут побороться за путёвки в плей-офф в двух игровых дисциплинах — Counter-Strike 2 и Dota 2. Команды, занявшие вторые места, получат шанс продолжить борьбу на этапе Wild Card, который состоится 15 ноября.

Помимо киберспортивных турниров, в рамках фестиваля пройдёт конкурс «Косплей». Заявки принимаются в четырёх номинациях: «Славянское фэнтези», «Азия», «Мультивселенная» и «Cosplay Dance». Приём заявок на конкурс продлится до 6 ноября.

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 31 года. Заявку на турнир подаёт капитан команды: он указывает данные всех игроков состава.

Региональные отборы пройдут 31 октября, 1, 7 и 8 ноября; финальный LAN-этап фестиваля запланирован на 20–22 ноября.