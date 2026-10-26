В Минске прошел III Международный роботурнир

24 октября, в Белорусском национальном техническом университете прошел III Международный роботурнир – Кубок Института Конфуция по науке и технике БНТУ. В масштабных соревнованиях приняли участие студенты и обучающиеся лицеев из Беларуси, России и Китая. Об этом сообщается на сайте БНТУ.

В этом году организаторы приняли решение отменить возрастные ограничения. Благодаря этому на старт вышли даже 10-летние гении робототехники – самые юные участники соревнуются наравне со старшеклассниками и студентами.

В этот раз выросло не только число участников, но и количество испытаний. Организаторы подготовили 23 гоночных трека, различных друг от друга, что потребовало от команд максимальной концентрации и инженерной смекалки.

По итогам напряженной борьбы определены главные победители и призеры турнира. Итоговые протоколы, рейтинги и детальная информация о результатах участников уже представлены на официальном сайте турнира.