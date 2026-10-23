ЗАО "БелХард Групп" награждено дипломом "Лучшее ИИ-решение для производства" на Белорусском промышленном форуме

С 14 по 16 октября 2026 года в Минске прошел международный выставочный проект «Белорусский промышленный форум». Форум проводится с 1997 года и за это время зарекомендовал себя как авторитетная международная площадка, представляющая достижения в сфере передовых технологий.

ЗАО "БелХард Групп" награждено специальным дипломом "Лучшее ИИ-решение для производства" на Белорусском промышленном форуме.

Напомним, что в ходе мероприятия генеральный директор ГК "БелХард" Игорь Мамоненко представил платформу “Цифровой план” для управления производственными и логистическими мощностями группы промышленных предприятий.

“Проект представляет собой объединение мощностей промышленных предприятий в единый производственный пул с высокой степенью централизации систем управления. Концепция предусматривает использование технологий сбора и передачи данных в режиме реального времени, обработки BIG DATA и ИИ для формирования оптимальных производственных и логистических цепочек с целью существенного снижения себестоимости продукции и объемов импорта”, — рассказал Игорь Мамоненко.

Прочитать подробнее про проект “Цифровой план” можно по ссылке.