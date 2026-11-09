Белорусских школьников приглашают поучаствовать в конкурсе по искусственному интеллекту

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Белорусских учащихся школ, гимназий и лицеев приглашают принять участие в республиканском конкурсе по искусственному интеллекту BelOAI, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства образования. 

Участникам предлагается представить проекты в сфере искусственного интеллекта, включая разработку ИИ-приложений и сервисов, исследования в области машинного обучения, проекты по обработке естественного языка, компьютерного зрения и распознавания образов. Задания предусматривают решение теоретических и практических задач по искусственному интеллекту, машинному обучению и анализу данных. 

Конкурс направлен на развитие искусственного интеллекта в Беларуси, поддержку талантливой молодежи, создание условий для раскрытия творческого и интеллектуального потенциала учащихся. Конкурс проводится в индивидуальном зачете без разделения по классам и номинациям. 

Первый этап проводится 15 ноября, второй - 29 ноября. Каждый этап включает один тур продолжительностью два часа. Допускается дистанционное участие. Третий этап проводится очно 18-19 декабря и включает два тура продолжительностью от четырех до шести часов каждый. 

Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте конкурса до 14 ноября.

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Опубликовал: KV_newsroom,

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