«Сбер» выложил в опенсорс ИИ-модель для создания видеоаватаров

Добавить KV.by в основные
источники Google

«Сбер» выложил в открытый доступ семейство моделей, способное создавать говорящих видеоаватаров по изображению и записи голоса — Kandinsky Avatar 1.0, сообщает Forbes.

Это первая полностью российская модель, которая может создавать реалистичных цифровых собеседников, заявили там. Сбербанк намерен добавить ее в свои сервисы.

Kandinsky Avatar 1.0 может генерировать видео, длящиеся до минуты, с частотой 24 кадра в секунду и «оживлять» как людей, так и персонажей, говорится в релизе. Для создания ролика нужно загрузить изображение, аудиозапись и короткое текстовое описание сцены, отметили в компании. Нейросеть синхронизирует движения губ с речью, самостоятельно добавит мимику, повороты головы и жесты.

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KV_newsroom,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!