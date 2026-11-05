В Минске представили новый автомобиль-гибрид белорусского производства

Последовательный гибрид белорусского производства Forthing X5 EVO представили на пресс-конференции в Минске, сообщает БЕЛТА.

Гибрид Forthing X5 EVO произведен на СП ЗАО "ЮНИСОН". Длина модели составляет 4600 мм, ширина - 1860 мм, высота - 1700 мм, при колесной базе 2715 мм. Запас хода автомобиля при полностью заряженной батарее и полном баке составляет 1150 км. На электричестве машина способна проехать до 230 км. Автомобиль оснащен дополнительным бензогенератором. Модель имеет мультимедийный дисплей диагональю 15,6 дюйма.

Сиденья оснащены вентиляцией, обогревом и массажем как для водителя, так и для пассажиров. Как объяснил руководитель направления Forthing компании "Автопромсервис", в отличие от обычных гибридов, где колеса приводятся в движение как бензиновым двигателем, так и электромотором, у X5 EVO колеса приводятся в движение электромотором.

Установлено восемь подушек безопасности, есть системы удержания в полосе движения, мониторинга слепых зон и распознавания дорожных знаков. Также предусмотрены передние и задние парктроники, камера кругового обзора с функцией прозрачного шасси. Кузов гибрида полностью оцинкован. Представлено восемь вариантов расцветки и два варианта салона.

Автомобиль оснащен тяговой батареей емкостью 31,94 кВт.ч, имеет задний привод и несколько режимов вождения. Гибрид локализован для белорусских пользователей, в отличие от импортированных машин, и процесс адаптации будет углубляться.