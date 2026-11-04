Apple открыла Siri AI доступ к сторонним приложениям

Голосовой ассистент Apple Siri теперь умеет выполнять действия не только в фирменных сервисах, но и в приложениях сторонних разработчиков. Возможность появилась в предварительной версии обновления iOS 27.3, где разработчикам открыли инструменты для интеграции с Siri.

Siri может обращаться к личному контексту пользователя, понимать запросы на естественном языке и учитывать то, что в данный момент отображается на экране. Это позволяет ассистенту точнее распознавать задачу и выполнять её без лишних уточнений.

В обновлении появилась функция «Навыки приложений» (App Skills). С её помощью разработчики смогут объединять несколько операций в один сценарий, чтобы Siri выполняла многошаговые действия по одной команде.

Пользователю не обязательно называть приложение в запросе, если оно открыто на экране, работает в режиме Live Activity или если разговор с Siri уже связан с этим сервисом. Ассистент сам определит контекст и предложит нужное действие.

Например, можно заказать поездку через приложение, следить за её статусом, а затем сказать: «Siri, поменяй адрес посадки на новый». Ранее сторонние разработчики имели значительно более ограниченный доступ к подобным возможностям.

Расширенная интеграция с Siri появилась и в собственных приложениях компании: «Календаре», «Файлах», Finder, «Дневнике», «Почте», «Картах», «Сообщениях», «Музыке», «Заметках», «Фото», «Просмотре», «Напоминаниях», Safari, «Командах» и «Погоде».

С помощью ассистента можно, например, найти кофейню, которую пользователь посещал на прошлой неделе, или отправить в архив файлы, не открывавшиеся больше года. Также Siri способна подсказать, какие действия доступны в конкретном приложении.

Сейчас функция доступна разработчикам в рамках предварительной версии, а полноценный запуск ожидается позже.