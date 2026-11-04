Honor анонсировала новое поколение линейки смартфонов — серию Honor 700

Honor официально представила новое поколение своей цифровой серии — Honor 700. Анонс сделал глобальный директор по маркетингу компании Гуань Хайтао; внутри компании линейка носит кодовое имя Flora, отсылающее к древнеримской богине цветов и весны.

По словам Гуань Хайтао, Honor 700 станет не просто очередным обновлением, а отправной точкой масштабного перезапуска цифровой линейки. Компания планирует сохранить флагманский уровень камер, добавить новые сценарии работы с ИИ и развить привычные сильные стороны серии.

Согласно более ранним утечкам, в серию войдут три модели: Honor 700 Vitality Edition, Honor 700 и Honor 700 Pro. Все они уже прошли сертификацию 3C в октябре, а официальный дебют ожидается в ноябре.

Ожидается, что Honor 700 сохранит концепцию крупной батареи при относительно компактном корпусе, узких рамках и экране OLED диагональю 6,57 дюйма с разрешением 1,5K — как минимум в стандартной и Pro-версиях. Устройства также получат процессоры Snapdragon и дополнительный дисплей на задней панели.

Второй экран размером 1,72 дюйма расположится в области основного блока камер. Он сможет отображать время, погоду и уведомления, управлять музыкой и использоваться как видоискатель для селфи на главную камеру.

Главный сенсор основной камеры, по утечкам, получит разрешение 200 Мп. В Honor 700 Pro к нему добавят перископный телеобъектив с 50-мегапиксельным датчиком. Аккумулятор может достигнуть 9000 мА·ч, а старшей версии приписывают беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.