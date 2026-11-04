Xiaomi опубликовала перечень устройств, которые получат HyperOS 4 до конца года

источники Google
Xiaomi опубликовала перечень устройств, которые получат глобальную версию HyperOS 4 до конца текущего года. Первая волна обновлений запланирована уже на начало ноября, ещё 16 устройств начнут получать HyperOS 4 в середине месяца, а третья волна стартует в декабре. Всего компания обновит 82 модели — 67 моделей смартфонов и 15 моделей планшетов.
Полный список устройств выглядит так:
Начало ноября 2026 года:
Leica Leitzphone powered by Xiaomi;
Poco C85;
Poco C95 Pro;
Poco F8 Pro;
Poco F8 Ultra;
Poco M8;
Poco M8 Pro;
Poco X8;
Poco X8 Pro;
Poco X8 Pro Iron Man Edition;
Poco X8 Pro Max;
Redmi 15C;
Redmi 15C 5G;
Redmi 17;
Redmi 17 5G;
Redmi 17C 5G;
Redmi Note 15;
Redmi Note 15 5G;
Redmi Note 15 Pro;
Redmi Note 15 Pro 5G;
Redmi Note 15 Pro+ 5G;
Redmi Note 17;
Redmi Note 17 5G;
Redmi Note 17 Pro 5G;
Redmi Note 17 Pro Max 5G;
Xiaomi 15;
Xiaomi 15 Ultra;
Xiaomi 17;
Xiaomi 17 Ultra;
Xiaomi 17T;
Xiaomi 17T Pro;
Xiaomi Pad 8;
Xiaomi Pad 8 Pro.
Середина ноября 2026 года:
Poco F7;
Poco F7 Pro;
Poco F7 Ultra;
Poco F9 Pro;
Poco F9 Ultra;
Poco Pad M1;
Poco Pad X1;
Poco X7 Pro;
Poco X7 Pro Iron Man Edition;
Redmi Pad 2 Pro;
Redmi Pad 2 Pro 5G;
Xiaomi 15T;
Xiaomi 15T Pro;
Xiaomi Pad 7;
Xiaomi Pad 7 Pro;
Xiaomi Pad Mini.
Декабрь 2026 года:
Poco C81 Pro;
Poco F6;
Poco F6 Pro;
Poco M7;
Poco M8s 5G;
Poco Pad C1;
Poco X6 Pro;
Poco X7;
Poco X8s;
Redmi 14S;
Redmi 15;
Redmi 15 5G;
Redmi A7 Pro;
Redmi Note 14;
Redmi Note 14 5G;
Redmi Note 14 Pro;
Redmi Note 14 Pro 5G;
Redmi Note 14 Pro+ 5G;
Redmi Pad 2;
Redmi Pad 2 4G;
Redmi Pad 2 9.7;
Redmi Pad 2 9.7 4G;
Xiaomi 13;
Xiaomi 13 Pro;
Xiaomi 13 Ultra;
Xiaomi 13T;
Xiaomi 13T Pro;
Xiaomi 14;
Xiaomi 14 Ultra;
Xiaomi 14T;
Xiaomi 14T Pro;
Xiaomi MIX Flip;
Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.
Обновление может оказаться довольно объёмным. Например, для Poco F8 Pro переход со стабильной версии HyperOS 3 на HyperOS 4 потребует загрузки более 8 ГБ данных.
График обновлений на 2027 год компания пока не раскрыла.