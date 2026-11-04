Xiaomi опубликовала перечень устройств, которые получат HyperOS 4 до конца года

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Xiaomi опубликовала перечень устройств, которые получат глобальную версию HyperOS 4 до конца текущего года. Первая волна обновлений запланирована уже на начало ноября, ещё 16 устройств начнут получать HyperOS 4 в середине месяца, а третья волна стартует в декабре. Всего компания обновит 82 модели — 67 моделей смартфонов и 15 моделей планшетов.

Полный список устройств выглядит так:

Начало ноября 2026 года:

Leica Leitzphone powered by Xiaomi;

Poco C85;

Poco C95 Pro;

Poco F8 Pro;

Poco F8 Ultra;

Poco M8;

Poco M8 Pro;

Poco X8;

Poco X8 Pro;

Poco X8 Pro Iron Man Edition;

Poco X8 Pro Max;

Redmi 15C;

Redmi 15C 5G;

Redmi 17;

Redmi 17 5G;

Redmi 17C 5G;

Redmi Note 15;

Redmi Note 15 5G;

Redmi Note 15 Pro;

Redmi Note 15 Pro 5G;

Redmi Note 15 Pro+ 5G;

Redmi Note 17;

Redmi Note 17 5G;

Redmi Note 17 Pro 5G;

Redmi Note 17 Pro Max 5G;

Xiaomi 15;

Xiaomi 15 Ultra;

Xiaomi 17;

Xiaomi 17 Ultra;

Xiaomi 17T;

Xiaomi 17T Pro;

Xiaomi Pad 8;

Xiaomi Pad 8 Pro.

Середина ноября 2026 года:

Poco F7;

Poco F7 Pro;

Poco F7 Ultra;

Poco F9 Pro;

Poco F9 Ultra;

Poco Pad M1;

Poco Pad X1;

Poco X7 Pro;

Poco X7 Pro Iron Man Edition;

Redmi Pad 2 Pro;

Redmi Pad 2 Pro 5G;

Xiaomi 15T;

Xiaomi 15T Pro;

Xiaomi Pad 7;

Xiaomi Pad 7 Pro;

Xiaomi Pad Mini.

Декабрь 2026 года:

Poco C81 Pro;

Poco F6;

Poco F6 Pro;

Poco M7;

Poco M8s 5G;

Poco Pad C1;

Poco X6 Pro;

Poco X7;

Poco X8s;

Redmi 14S;

Redmi 15;

Redmi 15 5G;

Redmi A7 Pro;

Redmi Note 14;

Redmi Note 14 5G;

Redmi Note 14 Pro;

Redmi Note 14 Pro 5G;

Redmi Note 14 Pro+ 5G;

Redmi Pad 2;

Redmi Pad 2 4G;

Redmi Pad 2 9.7;

Redmi Pad 2 9.7 4G;

Xiaomi 13;

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi 13 Ultra;

Xiaomi 13T;

Xiaomi 13T Pro;

Xiaomi 14;

Xiaomi 14 Ultra;

Xiaomi 14T;

Xiaomi 14T Pro;

Xiaomi MIX Flip;

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.

Обновление может оказаться довольно объёмным. Например, для Poco F8 Pro переход со стабильной версии HyperOS 3 на HyperOS 4 потребует загрузки более 8 ГБ данных.

График обновлений на 2027 год компания пока не раскрыла.

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Опубликовал: KV_newsroom,

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