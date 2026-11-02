В ПВТ состоялась диалоговая площадка «Цифровизация отрасли здравоохранения Беларуси»

В Парке высоких технологий состоялась диалоговая площадка «Цифровизация отрасли здравоохранения Беларуси». Среди участников – представители Министерства здравоохранения, Министерства связи и информатизации, «офисов цифровизации», Белорусского государственного медицинского университета, а также резиденты ПВТ, работающие в сфере медтеха, и медицинские стартапы. Об этом сообщает пресс-служба Парка.

Открыла мероприятие начальник Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Анна Рябова. Она отметила, что запрос на такой разговор назрел давно: компании-резиденты хотели понимать, что государство берет на себя, а что оставляет коммерческому сектору. «Цифровизация медицины – это не установка нового ПО в поликлиниках, а перестройка самих процессов. ПВТ сегодня концентрирует усилия на том, чтобы резиденты не просто продавали готовые коробочные решения, а встраивались в решение системных задач страны», – подчеркнула Анна Рябова. По ее словам, площадка задумана как механизм постоянной связи: вопросы и предложения бизнеса будут транслироваться профильным ведомствам.

О стратегических ориентирах цифрового развития отрасли рассказала заместитель Министра связи и информатизации Республики Беларусь Юлия Шапкина. Она напомнила, что у IT-компаний появился новый механизм выхода на государственный рынок – пилотные проекты. «Сегодня уже 14 пилотных проектов реализуются в различных отраслях, в том числе в сфере здравоохранения. Один проект уже завершился, компания подтвердила эффективность своей разработки. Готовится решение Правительства о предоставлении более гибких условий выхода для данного продукта на рынок», – сообщила Юлия Шапкина. «Активно приглашаем к этому инструменту – не бояться его и пробовать», – добавила замминистра.

В презентационной части представители ОАО «Агентство цифровой трансформации» представили стратегию развития Централизованной информационной системы здравоохранения (ЦИСЗ) как единой интеграционной платформы до 2030 года. Развитие ЦИСЗ закреплено в программе «Здоровье нации» на 2026–2030 годы, где цифровизация и высокотехнологичная медицина выделены в отдельную подпрограмму. Для IT-отрасли это – долгосрочный и предсказуемый заказчик в лице государства.​

Практический взгляд на вещи предложила компания ОАО «ИнДев Солюшенс». На примере инструмента для телемедицины InDev Health резидент ПВТ показал, как можно совершенствовать оказание медпомощи без дополнительной нагрузки на республиканский и местные бюджеты.

Отдельный блок вызвал живое обсуждение: риски и угрозы при использовании нерегламентированных мессенджеров и методов коммуникации между врачом и пациентом. Этот вопрос напрямую связан с безопасностью персональных данных и качеством медицинских услуг, которые государство намерено вывести в легальное цифровое поле.

Ключевая часть мероприятия прошла в формате дискуссии. Участники обсудили, как резиденты Парка могут получить регламентированный доступ к данным и сервисам ЦИСЗ для создания и пилотирования решений на базе искусственного интеллекта. Отдельно затронули вопрос взаимодействия IT-сообщества с медицинскими университетами, а также перспективы медицинских стартапов, которые через стартап-центр ПВТ пытаются найти свое место в большой государственной системе.

В мероприятии приняли участие порядка 20 компаний-резидентов ПВТ, работающих в сфере медтеха, а также 6 медицинских стартапов из системы поддержки стартап-центра ПВТ. Разговор показал: успешная цифровизация здравоохранения возможна через выстроенную коммуникацию, где ПВТ выступает диалоговой площадкой между государственным сектором и IT-бизнесом.