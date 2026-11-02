DeepSeek выпустила прототип открытого ИИ-агента для программирования Super-agent

DeepSeek выпустила открытый прототип автономного агента для программирования Super-agent. Код распространяется по лицензии MIT, но официально это исследовательский прототип, а не готовый продукт компании. За первые сутки репозиторий набрал более 4000 звёзд.

Что умеет агент

Super-agent работает проактивно: он следит за GitHub-репозиторием и, при необходимости, за чатами в Feishu. Когда авторизованный сотрудник просит выполнить задачу, агент создаёт рабочий элемент, выполняет её в отдельной сессии и возвращает результат в исходный диалог — например, через pull request.

Архитектура состоит из двух уровней:

Router постоянно принимает запросы, хранит общий контекст и распределяет задачи, но сам их не выполняет.

Worker-сессии параллельно решают задачи с полным набором инструментов и отчитываются Router’у.

Watchdog следит, чтобы агенты не зависали и действительно продвигались к результату.

Система реагирует на события: сообщения, комментарии к ревью и результаты CI. Сначала шум отсеивает обычный код, а оставшиеся события оценивает языковая модель.

Результаты и ограничения

В предварительных тестах на синтетической нагрузке агент завершил 50% задач за 12,4 минуты и 95% — за 15,7 минуты. У однопользовательской схемы с субагентом p95 составил 29,5 минуты. Авторы отмечают, что это ориентир, а не полноценный бенчмарк.

Среди открытых проблем — масштабирование Router’а, долговременная память, взаимодействие агентов и риск prompt-инъекций, особенно из-за доступа к локальным учётным данным. Для запуска нужны отдельный GitHub-аккаунт, Node.js 22.19+, GitHub CLI 2.48+ и настроенный провайдер моделей. Поддерживается только github.com, без GitHub Enterprise Server.

Почему это важно

Релиз усиливает стратегию DeepSeek в сегменте автономных агентов для разработчиков. Компания создала команду Harness в 2026 году, чтобы конкурировать с Anthropic, OpenAI и другими лабораториями не только в моделях, но и в агентных системах.

Главный сдвиг — конкуренция перемещается от вопроса «какая модель лучше пишет код» к вопросу «какой агент лучше организует командную работу с минимальным участием человека». Открытый код Super-agent даёт разработчикам возможность изучить подход и повлиять на следующее поколение инструментов автоматизации программирования.