Binance возобновила вывод средств и возместила 95 % украденных $6,3 млрд

Binance в воскресенье возобновила вывод биткоинов, Ethereum и ряда стейблкоинов после крупнейшей кражи криптовалюты в истории. Компания также сообщила, что уже возместила основную часть похищенных средств.

На первом этапе стали доступны выводы 15 криптоактивов, включая Bitcoin, Ethereum, XRP и Dogecoin. Вывод биткоинов открылся вскоре после 06:00 по Гринвичу (09:00 мск), также возобновились переводы Ethereum, BNB, USDT и USDC.

По данным Binance, хакеры похитили токены примерно на $6,3 млрд. Биржа заявила, что возместила $6 млрд, или 95% суммы, купив активы на собственные средства взамен украденных.

Оставшиеся 5% приходятся на менее ликвидные токены, поэтому их восстановление может занять больше времени. Для компенсации использовались средства фонда SAFU объёмом $1 млрд, страхового фонда фьючерсной торговли и корпоративной казны компании.

Ранее Binance сообщала, что направит на возмещение 50% средств SAFU и обязуется восстановить фонд до $1 млрд в будущем.

ФБР возложило ответственность за взлом на хакерскую группировку TraderTraitor, которую связывают с Северной Кореей. По данным ведомства, злоумышленники конвертировали похищенные активы в Ethereum, а в дальнейшем могут попытаться отмыть средства с использованием соответствующих технологий.

Президент США Дональд Трамп заявил, что причастность Северной Кореи пока не подтверждена: «Мы не знаем, Северная Корея ли это, но если так — мы обсудим это с Северной Кореей».

Основатель Binance Чанпэн Чжао поблагодарил американские правоохранительные органы за отслеживание и заморозку части похищенных активов. По его словам, их действия во многом помогли предотвратить более сильное падение курса биткоина.