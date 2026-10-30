OnePlus представила смартфоны Ace 7 и Ace 7 Pro 

OnePlus вывела на китайский рынок два новых игровых смартфона — Ace 7 и Ace 7 Pro. Оба уже доступны для покупки: базовая модель стоит от 4399 юаней (примерно $655), Pro-версия — от 4799 юаней (примерно $715). Главные отличия новинок — производительные чипы, камеры с сенсорами на 200 Мп, батареи большой ёмкости и встроенная активная система охлаждения.

Железо и камеры

OnePlus Ace 7 построен на Snapdragon 8 Elite Gen 5 V с частотой до 4610 МГц и графикой Adreno 840 на 1300 МГц. Старшая Ace 7 Pro получила Snapdragon 8 Elite Gen 5 с частотой до 4740 МГц и тем же GPU, но работающим на 1200 МГц.

У обеих моделей основной модуль камеры имеет разрешение 200 Мп. У Ace 7 Pro есть ещё 50-Мп перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом, тогда как обычная версия вместо телевика получила 8-Мп сверхширокоугольную камеру. Pro-модель также умеет снимать видео в 4K при 120 кадрах/с, 8K при 30 кадрах/с и поддерживает Log-режим; фронтальная камера у обоих смартфонов — на 16 Мп.

Общие особенности

В остальном аппаратная часть почти одинаковая: металлическая рама, ультразвуковой сканер отпечатков, стереодинамики, линейный вибромотор по оси X, NFC и ИК-порт. Смартфоны защищены от пыли и воды по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K, а работают они на ColorOS 17 с голосовым помощником Xiaobu, функциями AI Tap, AI Notes и навигацией Fluid Cloud Fusion.

Активное охлаждение

Ключевая особенность серии — система Ice River с двумя воздушными каналами: один обдувает чипсет, второй — заднюю панель. Это первые смартфоны линейки Ace со встроенным вентилятором; по словам OnePlus, после часа игры в Peacekeeper Elite при 185 кадрах/с температура процессора снижается на 10 °C.

В охлаждающий контур входят башенные радиаторные пластины и крупная плоская испарительная камера. Вентилятор переработали для более тихой работы, усиленного воздушного потока и лучшей защиты от пыли, а ИИ-датчик температуры прогнозирует нагрев и подстраивает скорость его вращения.

Игровые возможности

Для гейминга предусмотрены отдельные чипы OnePlus. T3 снижает задержку свайпов на 80% и касаний — на 43%, гироскоп опрашивается с частотой до 800 Гц, сетевой модуль G3 уменьшает пинг в онлайн-играх, а P4 обрабатывает изображение на дисплее.

Экраны имеют диагональ 6,78 дюйма и разрешение 2772 × 1272 пикселя. В поддерживаемых играх частота обновления достигает 185 Гц, в системном интерфейсе — 165 Гц; это уровень флагманского OnePlus 16 и заметный шаг вперёд относительно Ace 6 с его 165 Гц.

Батарея и дизайн

Обе модели получили аккумуляторы на 9000 мА·ч с проводной зарядкой мощностью 100 Вт и функцией обходной зарядки: во время игры питание идёт напрямую к компонентам, минуя батарею.

Внешне смартфоны различаются: Ace 7 Pro получил матовую стеклянную заднюю панель с многослойной текстурой, напоминающей ветер, а Ace 7 — двухцветный красно-золотой градиент и пескоструйное стекло. Обе новинки также предложены в чёрном и белом цветах.