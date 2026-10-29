Google представила ИИ-модель Gemini 4 Carbon

Google представила новую ИИ-модель Gemini 4 Carbon, ориентированную на сложные инженерные задачи и кибербезопасность. Модель показала сильные результаты в поиске уязвимостей, оценке возможности их эксплуатации и исправлении ошибок в коде.

Gemini 4 Carbon возглавила обновлённый рейтинг Artificial Analysis Intelligence Index версии 5.0, набрав 59 баллов. В тесте SEC-bench Pro, который проверяет умение находить уязвимости, модель достигла результата 88,2%. В ExploitGym, оценивающем возможность эксплуатации уязвимостей, она набрала 54,8%, а в CWE-bench, посвящённом исправлению ошибок, — 71%.

Google также сообщила о прогрессе в программировании, работе с агентными системами и создании веб-приложений. В рейтинге WebDev Arena модель поднялась сразу на четыре позиции и заняла четвёртое место с результатом 1769 баллов.

По внутренним оценкам компании, Gemini 4 Carbon более чем вдвое увеличила вероятность успешной генерации безопасного кода по сравнению с Gemini 4 Argon, представленной двумя неделями ранее. Разработчики Chrome заявили, что новая модель более чем в 10 раз лучше предыдущей ИИ-модели справляется с подготовкой качественных исправлений кода.

Отдельное внимание уделили безопасности и надёжности. В реальных условиях программирования число предупреждений о серьёзных нарушениях заданных ограничений сократилось почти на 80%. Количество неподтверждённых утверждений уменьшилось примерно вдвое, а модель стала реже отклоняться от задачи и оставлять её незавершённой.

Сначала доступ к Gemini 4 Carbon получит ограниченная группа специалистов по кибербезопасности. Затем круг доверенных партнёров расширят через программу Fairwind. Google продолжит собирать обратную связь и улучшать защитные механизмы, прежде чем открыть модель для разработчиков, компаний и обычных пользователей.

На стартовом этапе использование Gemini 4 Carbon будет стоить 2 доллара за 1 миллион входных токенов и 10 долларов за 1 миллион выходных токенов — столько же, сколько для Gemini 4 Argon. При работе с кешированными входными токенами предусмотрена скидка 95%. После вводного периода цена вырастет до 4 долларов за миллион входных токенов и 20 долларов за миллион выходных.