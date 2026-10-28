Google представила ИИ-модель Genie 4

Google DeepMind анонсировала Genie 4 — новую модель искусственного интеллекта, которая генерирует интерактивные виртуальные пространства с реалистичной физикой, звуковым сопровождением и разговаривающими персонажами. По сравнению с предыдущей версией длительность взаимодействия с такими мирами выросла вдвое: с одной до двух минут.

Менять созданный мир можно непосредственно во время его исследования. Текстовые команды позволяют переключать погоду, добавлять предметы и персонажей, а также менять положение камеры. Система учитывает запрос и адаптирует сцену, сохраняя возможность перемещаться по виртуальному окружению. Для навигации и управления камерой используются стандартные клавиатурные команды.

Одно из ключевых направлений развития Genie 4 — более правдоподобное воспроизведение физических процессов. Модель лучше имитирует столкновения, аэродинамические эффекты и движения людей. Виртуальные персонажи реагируют на изменения обстановки, а их поведение можно корректировать в реальном времени. Одновременно нейросеть создаёт звуки окружающего мира — от ветра и воды до музыки и человеческой речи. Разговоры персонажей подстраиваются под действия пользователя и события внутри сцены.

За последовательностью событий следит Gemini 3.8 Flash. Она непрерывно анализирует генерируемые кадры, раскладывает поставленные цели на отдельные шаги и проверяет результат их выполнения. При вмешательстве пользователя или изменении обстановки модель пересматривает план. В другой демонстрации Google объединила Genie 4 с Gemini 4 Argon: вместе они смоделировали игру человекоподобного робота Apollo в шашки.

Применение технологии не ограничивается игровыми пространствами. Разработчики и тестировщики изучают возможности Genie 4 для предварительной визуализации киносцен, быстрого создания игровых прототипов и моделирования сред для обучения роботов. Режиссёры, например, могут экспериментировать с ракурсами, освещением, репликами и действиями персонажей прямо внутри симуляции.

Предыдущая версия, Genie 3, стала доступна американским подписчикам Google AI Ultra через Project Genie в январе 2026 года. На тот момент сеанс исследования сгенерированного мира ограничивался 60 секундами.

Сейчас Genie 4 проходит предварительное тестирование с ограниченным кругом участников. В дальнейшем Google намерена открыть её подписчикам AI Ultra в Project Genie и партнёрам раннего доступа через Gemini API и Google AI Studio. Конкретные сроки расширения доступа компания не объявила. При этом модель остаётся экспериментальной: по мере продолжения сеанса объекты могут менять внешний вид или положение, а сложные физические взаимодействия и поведение персонажей пока не всегда воспроизводятся достоверно.