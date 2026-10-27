Apple представила iPad mini

Apple представила новое поколение iPad mini, назвав его самым масштабным обновлением в истории линейки. Планшет сохранил компактные размеры, но получил увеличенный дисплей, более производительную платформу, обновлённые камеры, защиту от воды и пыли, а также расширенные функции искусственного интеллекта. Продажи стартуют 6 ноября.

Новинка оснащена 8,5-дюймовым OLED-экраном Super Retina XDR. Уменьшение рамок на 24% позволило увеличить диагональ без изменения габаритов корпуса. Дисплей отличается контрастностью 2 000 000:1, поддержкой цветового охвата P3 и пиковой яркостью до 1200 кд/м². Для использования на улице предлагается версия с нанотекстурным покрытием, снижающим блики.

Основой планшета стал процессор A20 Pro, выполненный по 2-нм техпроцессу — такому же, как у iPhone 18 Pro. По данным Apple, многопоточная производительность CPU выросла на 60% по сравнению с прошлым iPad mini, а графическая — в 2,7 раза.

При этом конфигурации различаются по возможностям процессора. Модель с 512 Гбайт памяти получила шестиядерный CPU и двухблочный 32-ядерный Neural Engine, а версии на 128 и 256 Гбайт — пятиядерный CPU и 16-ядерный Neural Engine.

Графический ускоритель во всех вариантах одинаков: он имеет семь ядер, каждое из которых оснащено собственным нейронным ускорителем. В ИИ-задачах производительность, по заявлениям Apple, выросла до 4,5 раза. GPU также поддерживает аппаратную трассировку лучей и Mesh Shading, что должно улучшить работу игр и приложений с 3D-графикой.

Фронтальная камера получила разрешение 12 Мп и расположена на длинной стороне корпуса. Она поддерживает Center Stage, которая удерживает пользователя в кадре во время видеозвонков. Основная камера также имеет разрешение 12 Мп и умеет снимать видео в 4K с частотой до 60 кадров/с.

Apple переработала и акустику. В системе Acoustic Display низкочастотные динамики связаны с дисплейным модулем, а высокочастотные излучатели размещены между стеклом и алюминиевым корпусом. Компания обещает более глубокие басы и более чистое звучание. Кроме того, планшет впервые получил защиту от воды и пыли по стандарту IP67.

За беспроводные подключения отвечает чип Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread. Модели с сотовой связью используют модем Apple C2 и eSIM. По данным производителя, скорость передачи данных в мобильных сетях увеличилась до 50% по сравнению с предыдущим поколением.

Планшет работает под управлением iPadOS 27 с обновлёнными функциями Apple Intelligence и голосовым помощником Siri AI, который пока доступен в бета-версии. Устройство совместимо со стилусами Apple Pencil Pro и Apple Pencil с разъёмом USB-C, а также получит чехол Smart Folio с тканевым покрытием TechWoven.

Предзаказы на iPad mini с процессором A20 Pro откроются 28 октября в 36 странах и регионах, включая США. Поставки первых устройств начнутся 6 ноября.

Планшет будет предлагаться с накопителями на 128, 256 или 512 Гбайт в версиях только с Wi-Fi либо с Wi-Fi и сотовой связью. В США цена стартует с $699 за Wi-Fi-модель и с $849 за версию Wi-Fi + Cellular.