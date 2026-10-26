В ПВТ прошли переговоры с делегацией деловых кругов Монголии

В Парке высоких технологий прошли переговоры с делегацией деловых кругов Монголии. Встреча состоялась в рамках официального визита Президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба ПВТ.

Гостям рассказали, как устроен Парк, какие условия действуют для резидентов и какие разработки белорусских компаний уже работают в разных странах. Делегация ознакомилась с экосистемой ПВТ и достижениями белорусской IT-отрасли.​

Заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Виталий Тульвинский отметил, что Парк открыт для сотрудничества: «Монголия для нас – интересный партнер, и нам важен не только экспорт готовых продуктов, но и совместная работа. У ПВТ накоплен опыт, как связать запрос отрасли с возможностями разработчиков, и этим опытом мы готовы делиться».

Монгольская сторона высоко оценила увиденное, отметив, что разработки носят прикладной характер и могут быть востребованы в экономике страны. Представители делегации также проявили интерес к модели работы Парка и выразили готовность к дальнейшему обсуждению направлений сотрудничества.