Владельцы электромобилей в 2027 году начнут платить транспортный налог

В Беларуси в 2027 году владельцы электромобилей получат извещения на уплату транспортного налога: с 2026 года льгота для них отменена. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал министр по налогам и сборам Дмитрий Кийко, сообщает БЕЛТА.

Эти транспортные средства будут облагаться по стандартным ставкам. "Мы не должны забывать, что все пользуемся инфраструктурой, в первую очередь это дороги. То есть транспортный налог в Беларуси действует как целевой источник финансирования расходов на дорожное строительство. Поэтому мы говорим о том, что пришло время уравнять всех в обязанности участвовать в финансировании такого вида государственных расходов", - проинформировал Дмитрий Кийко.

Он подчеркнул, что, если в дальнейшем возникнет необходимость решать экологические задачи, налоговая система будет адаптироваться и искать механизмы, которые позволят учитывать установленные приоритеты.