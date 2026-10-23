В Google Cloud появятся новейшие ИИ-модели OpenAI

OpenAI договорилась с Google о размещении своих новейших языковых моделей в облаке конкурента. Модели GPT-6 Astra, GPT-6.1 Sol и GPT-6 Luna появятся в каталоге Google Cloud Model Garden, где уже представлены более 200 решений — от моделей Google и её партнёров до open-source проектов.

Первой в Google Cloud станет флагманская GPT-6 Astra. По данным OpenAI, модель применялась в исследованиях, приведших к нескольким математическим открытиям, а также показала лучший результат в тесте ExploitBench, оценивающем способность ИИ находить и использовать уязвимости в кибербезопасности.

Компания подчёркивает, что Astra оснащена механизмами защиты, ориентированными на корпоративный сценарий: при внутреннем тестировании модель выдавала меньше нежелательных ответов, чем другие системы OpenAI.

Вслед за Astra в каталоге появятся более лёгкие GPT-6.1 Sol и GPT-6 Luna, представленные в конце сентября. Они генерируют ответы чуть хуже флагмана, но заметно дешевле: Sol обходится в пять раз, а Luna — в сто раз меньше, чем Astra.

Сейчас три модели доступны отдельным корпоративным клиентам в режиме закрытого превью. В ближайшие недели OpenAI планирует расширить доступ, а клиенты смогут подключаться к моделям через API Google и использовать их в локальных рабочих процессах Codex CLI и Codex Desktop.

Позже OpenAI намерена интегрировать модели в сервис Confidential Compute. Эта инфраструктура использует защищённые вычислительные среды (TEE): часть памяти на сервере шифруется так, что получить к ней доступ может только конкретная рабочая нагрузка.

Кроме того, модели OpenAI планируют добавить в собственные продукты Google — включая помощника для программирования Antigravity и ИИ-агента Gemini Agent.

Для Google партнёрство усиливает позицию Model Garden как универсального каталога ИИ-моделей, а для OpenAI открывает доступ к корпоративным клиентам Google Cloud. Покупки можно будет оформлять через Google Cloud Marketplace, а расходы — учитывать в рамках уже заключённых клиентами обязательств по расходованию средств в облаке.

Параллельно OpenAI развивает собственную инфраструктуру: компания готовит к строительству крупнейший ИИ-дата-центр в Огайо, для которого NVIDIA готова предоставить гарантии на $250 млрд. Совместно с Broadcom OpenAI также разрабатывает ускоритель Jalapeño для инференса, а к проекту присоединяется Samsung.