DeepSeek ужесточила лимиты для бесплатных пользователей своего приложения и веб-версии. Компания отключила продолжение длительных неактивных диалогов, ограничила объём одного запроса примерно 40 000 символами и ввела суточную квоту на количество сообщений. Причиной, по словам DeepSeek, стал дефицит вычислительных мощностей.

За последнюю неделю число запросов к модели V4.1-Flash-1017 достигло рекордных 59,2 трлн токенов, что вывело её на первое место в мире. С октября в сервисе зафиксировано не менее восьми сбоев: пользователи сталкивались с уведомлениями о нехватке вычислительных ресурсов или исчерпанной квоте. Некоторые сообщают, что доступ ограничивается уже после двух часов непрерывного использования. Компания пока не объяснила точные правила квотирования и не назвала сроки отмены ограничений.

Нововведения включают три ключевых ограничения. Во-первых, нельзя продолжать диалоги, в которых не было активности более семи дней; некоторые пользователи получили предупреждение за 72 часа. Во-вторых, максимальный объём одного текстового запроса сократился примерно до 40 000 символов. В-третьих, введена дневная квота на общение: после её исчерпания появляется сообщение «сервер занят, квота на использование исчерпана».

Ограничения затрагивают преимущественно потребительское приложение и веб-интерфейс. На API для разработчиков они не влияют: для него предусмотрены отдельные лимиты на одновременные запросы и действует оплата по факту использования.

По данным OpenRouter, за неделю с 19 по 25 октября обновлённая 17 октября модель V4.1-Flash-1017 заняла первое место: объём запросов достиг 33,6 трлн токенов, что на 801% больше показателя предыдущей недели. Второе место заняла более ранняя версия V4.1 Flash с 18 трлн токенов. В тот период все пять верхних строк рейтинга занимали китайские большие языковые модели.

К неделе с 9 по 15 ноября объём запросов к V4.1 Flash 1017 вырос до 59,2 трлн токенов, позволив модели сохранить мировое лидерство. Модель, запущенная 10 сентября, за неделю с 14 сентября набрала 15,8 трлн токенов. Таким образом, за два месяца объём вырос почти втрое, тогда как расширение вычислительных мощностей явно не успевало за ростом спроса.

Согласно официальной странице состояния сервисов DeepSeek, с октября произошло как минимум восемь инцидентов, затронувших веб-версию, диалоги в приложении и API моделей V4 Pro и V4.1 Flash. Самый масштабный сбой произошёл 15 октября и длился более четырёх часов, ограничив доступ как к пользовательскому интерфейсу, так и к API двух флагманских моделей.

Введение ограничений не стало неожиданностью. 13 ноября DeepSeek открыла доступ к полноценному API, включающему веб-поиск, аналитическое мышление, работу с файлами и ссылками, а также голосовой ввод. Компания также опубликовала исходный код интерфейса чата chat-demo по лицензии MIT. По словам разработчиков, это позволяет создать полную копию приложения DeepSeek, однако использование API уже не будет бесплатным.

Для управления нагрузкой DeepSeek внедрила ряд мер. В частности, введены дифференцированные тарифы для API в зависимости от времени суток: в часы низкой нагрузки стоимость услуг вдвое ниже, что стимулирует разработчиков обращаться к системе в это время. Также установлены отдельные лимиты одновременных подключений: 2 500 сессий для deepseek-flash и 500 для v4-pro. Эти ресурсы отделены от мощностей, выделенных обычным пользователям приложения.

Для DeepSeek ограничения стали способом перераспределения ресурсов. Компания жертвует частью возможностей при работе с длинными контекстами, чтобы обеспечить стабильную работу сервиса для активных пользователей. В первую очередь это затрагивает задачи, требующие сверхдлинного контекста: обработку больших документов, анализ объёмных фрагментов кода и длительные творческие процессы. Ранее такие задачи можно было выполнять бесплатно.

Ранее в коде веб-интерфейса обнаружили элементы логики управления квотами, что породило слухи о возможном запуске платной подписки. Однако детальный анализ показал, что в коде нет цен на тарифные планы, разделов для оформления подписки или платёжных инструментов. Упоминание «обновления» относилось лишь к обновлению самой веб-версии сервиса.

Такой подход согласуется с позицией основателя DeepSeek Лян Вэньфэна. Он неоднократно подчёркивал, что долгосрочная цель компании — создание сильного искусственного интеллекта, а продукты для частных лиц и бизнеса являются лишь «побочными результатами на пути к этой цели». В вопросах ценообразования Лян придерживается принципа «никаких субсидий и никакой сверхприбыли». По его словам, главным ограничителем остаётся нехватка вычислительных ресурсов, а не нежелание компании масштабироваться.

DeepSeek планирует построить в Уланчабе дата-центр гигаваттного масштаба, оснащённый как минимум 160 000 ИИ-чипов китайского производства. Ожидается, что кластер будет вводиться в эксплуатацию поэтапно с конца 2027 по начало 2028 года. В октябре компания завершила второй раунд финансирования на сумму 105,5 млрд юаней, или около $15,9 млрд, в результате чего её оценочная стоимость достигла 615,5 млрд юаней, или примерно $92,5 млрд. DeepSeek не подтвердила ни сумму инвестиций, ни цели их использования, однако на рынке предполагают, что средства в первую очередь направят на развитие вычислительной инфраструктуры.

Проблема нехватки вычислительных мощностей актуальна не только для DeepSeek. OpenAI заключила семилетнее соглашение о сотрудничестве в сфере вычислений с AWS, обязавшись инвестировать $38 млрд. Anthropic в проспекте к своему IPO раскрыла договорённость с Google о закупке вычислительных ресурсов на сумму не менее $114,5 млрд до июля 2033 года. Руководители ряда китайских технологических компаний также отмечали, что вычислительные мощности используются на пределе, а оборудование остаётся дефицитным.

Для всей отрасли это сигнал: в условиях экспоненциального роста спроса на вычисления эпоха «безлимитного контекста» в бесплатных больших языковых моделях подходит к концу. Рано или поздно расходы на вычисления в той или иной форме лягут на пользователей. То, как китайские разработчики будут балансировать между ростом объёма запросов и ограниченными мощностями, станет ключевым фактором конкуренции на следующем этапе развития рынка.

Теперь рынок ждёт ответа на вопрос, запустит ли DeepSeek платный тариф для частных пользователей. Пока компания лишь отмечает, что её диалоговый продукт — «всего лишь относительно базовая форма», не называя сроков. Балансируя между прозрачностью правил и качеством пользовательского опыта, DeepSeek сталкивается со своим первым публичным испытанием на пути к коммерциализации.