OpenAI представила новую функцию под названием «Кошелёк» (Wallet), с помощью которой ИИ-агенты Dots смогут помогать пользователям выбирать товары и оформлять заказы. На начальном этапе возможность будет доступна ограниченному числу совершеннолетних подписчиков ChatGPT Pro в США.

Пользователи полностью контролируют процесс, подчеркнули в OpenAI: перед завершением транзакции можно проверить список товаров, итоговую сумму и выбранную карту для оплаты. Для подтверждения покупки также потребуется пройти биометрическую проверку, например по Face ID или с помощью сканера отпечатка пальца, чтобы зафиксировать факт совершения операции.

Чтобы начать пользоваться функцией, подписчикам ChatGPT достаточно добавить в «Кошелёк» одну или несколько банковских карт, а затем попросить ИИ-агента помочь с покупкой. Эту процедуру придётся пройти только один раз — в дальнейшем вводить платёжные данные повторно не потребуется. В момент оплаты ChatGPT использует платёжный токен, заменяющий реальные реквизиты карты, поэтому платёжная информация не передаётся ни ИИ-агенту, ни продавцу.

Продавец автоматически получает от ИИ-агента всю необходимую для выполнения заказа информацию, включая контактные данные и адрес доставки. При совершении покупок через ИИ-агентов пользователи по-прежнему смогут получать кешбэк по картам и пользоваться стандартными средствами защиты, в том числе возможностью оспорить транзакцию.

Ограниченная аудитория на старте позволит OpenAI протестировать и доработать функцию, прежде чем сделать её доступной более широкому кругу пользователей. В будущем компания планирует расширить возможности управления: можно будет устанавливать лимиты расходов и задавать другие параметры — по категориям товаров или периодам времени. Это позволит заранее одобрять покупки, которые ИИ-агент затем совершит в автономном режиме.