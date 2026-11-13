Google представила ИИ-модель Gemini 4 Hydrogen

Google представила Gemini 4 Hydrogen — облегчённую версию своей флагманской ИИ-модели, рассчитанную на повседневные задачи. По словам компании, более мощные модели Carbon и Argon по-прежнему лучше подходят для наиболее сложных сценариев.

Несмотря на позиционирование как «лёгкой», Hydrogen в ряде бенчмарков показала результаты на уровне старших моделей или выше. В Artificial Analysis Intelligence Index она получила 51 балл против 50 у Argon; при максимальном режиме xhigh показатель возрастает до 54. В большинстве остальных тестов новая модель, впрочем, уступает более тяжёлым нейросетям Google.

В AutomationBench-AA Hydrogen достигла 76,1%. Для сравнения, у ближайших конкурентов Sonnet 5.5 и GPT-6.1 Terra результаты составили 71,8% и 60,2% соответственно.

Одновременно Google анонсировала функцию Orchestrator. Она автоматически переключается между моделями компании — например, Carbon и Hydrogen — в рамках одной сессии, чтобы снизить стоимость и ускорить выполнение задач без заметной потери качества. По данным Google, в Terminal-Bench 4.0 Orchestrator показал уровень успешности, близкий к Carbon, но в среднем расходовал на 24% меньше квоты и работал на 19% быстрее.

Gemini 4 Hydrogen уже доступна в Google AI Studio, приложении Gemini, поиске и через Gemini API. Ценообразование составляет $1,50 за миллион входных токенов и $7,50 за миллион выходных.